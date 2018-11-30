Инструкция: Как записать ребенка в школу Бердска

Когда и как отдавать ребенка в школу рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника бердского управления образования Михаил Каркавин.

Когда и куда можно подавать заявление на поступление в школу?

— Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации: от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приём заявлений в первый класс в общеобразовательную организацию для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 31 августа текущего года. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приёма документов. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Общеобразовательные организации, закончившие приём в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

Можно ли подавать заявление в электронном виде?

— Заявление можно подать в электронном виде через сайт Госуслуги, но в случае не правильного оформления (например, при неполном прикреплении документов) заявление считается не действительным. Механизм подачи заявления является нововведением и полностью ещё не отлажен. Для полной уверенности, в том, что заявление принято, родителю (законному представителю) рекомендуем лично обратиться в общеобразовательную организацию и получить письменный ответ о зачислении ребёнка.

Границы микроучастков школ Бердска?

— В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями (жилыми домами) в городе Бердске ежегодно актуализируется постановление администрации города Бердска «Об утверждении границ территорий, за которыми закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города Бердска».

Где и каким образом родители узнают – к какой школе они прикреплены?

— Ознакомится с постановлением администрации города Бердска «Об утверждении границ территорий, за которыми закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города Бердска» можно на официальном сайте МКУ «УОиМП» ( http://bskuo.ru/docs/ ), на сайтах общеобразовательных организаций. Также узнать информацию можно по телефону 3-10-63.

Если родитель хочет определить ребенка в школу не по прописке что делать?

— Родитель (законный представитель) лично подаёт письменное заявление в выбранную для обучения своего ребёнка общеобразовательную организацию, руководитель при наличии свободных мест зачисляет ребёнка в школу.

Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс?

— Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в общеобразовательные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В каком возрасте принимают детей в первый класс?

— В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

Какие документы необходимо подать при устройстве ребёнка в школу?

— Прием граждан в общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте школы в сети Интернет.

Также родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка.

Может ли ребенок обучаться дома? По каким причинам это может происходить и куда пишется заявление?

— В соответствии с пунктом 4 статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. Таким образом родитель вправе выбрать для своего ребёнка форму семейного образования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) детей, которые выбрали форму семейного образования, информируют об этом выборе орган местного самоуправления – МКУ «УОиМП» в письменном виде. Также родители (законные представители) пишут заявление руководителю общеобразовательной организации, за которой закрепляется обучающийся ребёнок для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. В случае не сдачи промежуточной аттестации ребёнок переводится с семейной на очную форму обучения.

Есть ли требования по одежде в школе? Могут ли ребенка обязать ходить в форме?

— Установление требований к одежде обучающихся осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 429-п «Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области» и локальными нормативными актами общеобразовательной организации.

Согласно пункта 1 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общеобразовательная организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся. При поступлении в школу родитель (законный представитель) в праве ознакомится с локальными нормативными актами устанавливающими требования к внешнему виду учащихся общеобразовательной организации, исполнение которых обязательно всеми участниками образовательного процесса в учреждении.

По каким образовательным программам обучаются в начальной школе Бердска?

— Ученики начальной школы в городе Бердске обучаются по образовательным программам в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по учебникам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». В федеральный перечень учебников включаются учебники, рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, создаваемым Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании положительных экспертных заключений по результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз и отвечающие определенным требованиям.

Количество школ в городе Бердске?

— В Бердске 14 муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных МКУ «УОиМП»: 11 школ и 3 лицея.

Сколько первоклассников зачислено в 2018 году, в 2017 году?

— В 2018 году на 15.09.2018г. в первые классы зачислено – 1479 человек. В 2017-2018 учебном году в первых класса образовательных организаций города Бердска обучалось 1499 человек.

Сколько детей учатся на 1 ноября 2018 года в школах города Бердска?

— В общеобразовательных организациях города Бердска на 15.11.2018 обучается 12 910 человек.

Сколько школ учатся на 5-дневной неделе, сколько на 6-дневной?

— В 13 общеобразовательных организациях подведомственных МКУ «УОиМП» проходит обучение на 6-дневной учебной неделе (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 5, Лицей № 6, Лицей № 7, СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ № 10, СОШ №11, СОШ №12, СОШ №13, Экономический лицей); на 5-дневной – 1 (СОШ № 4).

Кто принимает решение о 5-дневной или 6-дневной учебной неделе?

— Принятие решения об установлении 5-дневной или 6-дневной учебной неделе входит в компетенцию общеобразовательной организации, такого рода решения принимаются на заседании педагогического совета.

Сколько школ – назовите их – учатся в две смены, в три смены, в одну смену?

— В 11 общеобразовательных организация подведомственных МКУ «УОиМП» г. Бердска проходит обучение в две смены (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 5, Лицей № 6, Лицей № 7, СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ № 11, СОШ № 12, СОШ № 13); в одну смену в 3-х общеобразовательных организациях — СОШ № 4, СОШ № 10, «Экономический лицей» в три смены – «0».

Какие школы с точки зрения норм учащихся переполнены. Назовите их численность и норму?

— В городе Бердске функционирует 14 общеобразовательных организаций, подведомственных МКУ «УОиМП», проектная мощность которых рассчитана на 11100 мест, фактическая наполняемость в 2018/2019 учебном году составляет 12910 обучающихся. Для решения этой проблемы использованы все возможности оптимизации учебных кабинетов и перевода школьных площадей, ранее не задействованных, для организации учебных занятий. В 2018 году началось строительство новой школы на микрорайоне «Южный» на 1100 мест.

СОШ 1 СОШ 2 СОШ 3 СОШ 4 СОШ 5 Лицей 6 проектная мощность 1015 1140 695 540 820 1080 обучающихся на 15.11.2018 1129 1161 840 326 1119 1078