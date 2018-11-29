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Экстренное предупреждение: Завалит снегом за сутки Бердск

Шквалистый ветер со снегопадом обрушился на Новосибирскую область. В МЧС запрещают в такую погоду выходить на лед и отправляться в дальнюю поездку.

29.11.2018 Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
 

Экстренное предупреждение: Завалит снегом за сутки Бердск

В Бердске еще не успели убрать улицы и дворы после предыдущего обильного снегопада

По данным гидрометцентра, во второй половине 29 ноября и сутки 30 ноября по области ожидается снег, местами сильный, ночью с мокрым снегом, метели, гололедные явления, усиление ветра до 18-24 м/с, 30 ноября местами порывы до 25-27 м/с.

Комплекс неблагоприятных метеоусловий может оказать влияние на оперативную обстановку в Новосибирской области. Подразделения МЧС России в регионе находятся в постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после ноябрьской оттепели в начале декабря ударят 30-градусные морозы.

К дальним загородным поездкам, если таковых не избежать, спасатели советуют тщательно готовиться и предусмотреть разные нештатные ситуации. В первую очередь машина должна быть полностью заправлена горючим и техническими жидкостями. Необходимо взять с собой: домкрат, буксирный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей, автомобильных ламп освещения, лопату, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь. А также суточный запас продуктов питания с учётом потребностей и горячий чай. У водителя и пассажиров должна быть тёплая одежда и обувь. Мобильные телефоны нужно полностью зарядить.

Чрезвычайно опасно для жизни выходить на лед в метель: ветер и обильный снег могут заблокировать вышедших на водоем рыбаков, можно заблудиться и провалиться под непрочный лед или замерзнуть. Берегите себя!

Будьте внимательны, под действием осадков возможно отложение мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Пожарные также напоминают, что при похолодании повышаются риски бытовых пожаров. Жителям необходимо тщательно следить за пожарной безопасностью в жилье и быть предельно внимательными в быту. При сильном порывистом ветре возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 101, 112 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8(383) 218-22-32. Телефон доверия МЧС 8 (383) 23-99-999.

Телефон оперативного дежурного по Бердску 2-18-18.


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