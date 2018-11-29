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До смерти избивших посетителя бара «Соловей» с Интерполом нашли в Москве и этапировали в Новосибирск

Подозреваемых в жестоком избиении во время конфликта искали год. Уголовное дело передали в суд. Обвиняемые утверждают, что защищались.

29.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
До смерти избивших посетителя бара Соловей с Интерполом нашли в Москве и этапировали в Новосибирск

Дело рассмотрит суд Центрального района Новосибирска

Зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2017 года злоумышлении находились в караоке – баре «Соловей», где между ними и другими посетителями произошел конфликт. В ходе конфликта они нанесли не менее 4 ударов руками и ногами в голову потерпевшего, который от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении.

С места преступления обвиняемые скрылись. В августе 2018 года оперативными сотрудниками они задержаны в Москве и доставлены в Новосибирск.

Вину один обвиняемый в инкриминируемом преступлении признал частично, считает, что оборонялся от напавшего на него потерпевшего, другой вину не признал, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Уголовное дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел  управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

-4 августа 2017 года в ночное время, двое ранее знакомых между собой 34- и 35-летний мужчины, находились в помещении караоке-бара «Соловей», расположенного в Центральном районе Новосибирска. Во время нахождения в баре с одним из посетителей произошел конфликт, в ходе которого они нанесли 37-летнему мужчине множественные удары руками и ногами в голову, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, — сообщил подробности «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Следователем в отношении мужчин, совершивших особо тяжкое преступление, заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и они были объявлены в международный розыск на территории всех государств — членов Интерпола.

В сентябре 2018 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий местонахождение злоумышленников было установлено в Москва, после чего они были доставлены в город Новосибирск.


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