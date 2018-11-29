Роженицы в роддоме получили набор книг «Мое солнышко» от мэра Бердска

29 ноября в честь Дня матери в бердском роддоме принимали поздравление новоиспеченные мамочки. В их адрес звучали добрые слова, пожелания и поздравления.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, вручая огромный букет заведующей родильного отделения бердского роддома Елене Баталовой, выразил слова благодарности всем медикам за помощь в рождении детей.

А молодым мамам глава вручил очень полезные наборы книжек «Мое солнышко».

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», проект «Мое солнышко» реализован совместно администрацией города и Издательским домом «БукЪвица» при поддержке банка «Левобережный», почетного гражданина Бердска Виктора Голубева при содействии центра «100 друзей». Подарочный набор состоит из трех книжек.

В «Заботливой маме» собраны советы для мам и пап. Здесь они найдут почти все ответы на свои вопросы и о кормлении, и о социальных пособиях и выплатах и о многом-многом другом. «Мамина песня» содержит в себе колыбельные, потешки и стишки, которые мамы могут напевать и рассказывать чадам.

Третья книга предназначена для самих малышей. Когда они немного подрастут и уже с интересом начнут разглядывать картинки и предметы, мамы и папы смогут дать им в руки замечательную книжку «При солнышке тепло, а при матери — добро».

Набор «Мое солнышко» бесплатно вручается всем роженицам бердского роддома. Красочные страницы издания украшают холл учреждения. Недавно появился сквер около роддома с тем же названием «Мое солнышко».

Евгений Анатольевич поздравил молодых мам с Днем матери и пожелал, чтобы они возвращались в роддом второй и третий раз, а мужья и родители посадили в сквере под окнами роддома красивые деревья.

Председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, отметил, что самое дорогое — это дети. От себя и от депутатского корпуса он поздравил женщин с праздником и пожелал удачи в воспитании ребятишек.

Каждая мама получила розочку, именную открытку, подарок и «Мое солнышко». Разойдясь по палатам, женщины с интересом изучали презенты.

У Людмилы Ведяшкиной 26 ноября родилась вторая дочка Мария. По ее мнению, очень приятно получать книжки в подарок. Полезные советы всегда пригодятся мамам, а с ребятишками здорово полистать картинки и почитать стихи.

Полина Ярцева, мама долгожданного сына Петра призналась «Курьер. Среда. Бердск», что настроение у нее замечательное:

— Книжки чудесные! Можно и с маленьким, и со старшей трехлетней дочкой почитать. Интересные стишочки про пальчики. Здорово, что благодаря этим книжкам мы можем вспомнить, чем мамы и бабушки занимались с нами. И передавать эти драгоценные традиции в воспитании из поколения в поколение.

По словам заведующей роддомом Елены Баталовой, благодаря проекту «Мое солнышко» появилась парковая зона, где женщины до рождения малышей могут прогуляться и пообщаться с родными на удобных лавочках. А на флагштоках счастливые папы могут поблагодарить своих жен за дочек и сыночков.