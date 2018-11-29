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Зарплаты россиян вырастут в 1,6 раза к 2036 году

Минэкономразвития прогнозирует рост заработков на 2% за пять лет и увеличение доходов за счет господдержки.

29.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Зарплаты россиян вырастут в 1,6 раза к 2036 году

Устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда будут способствовать росту заработной платы. Об этом говорится в долгосрочном — до 2036 года — прогнозе социально-экономического развития России, который подготовило Минэкономразвития Россия.

Так, по мнению ведомства, рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе cтабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 2019-2036 годы увеличение составит 1,6 раза.

При этом будет расти и реальные располагаемые доходы населения, в которые, как известно, входит и зарплата. Это может произойти за счет мер государственной политики (увеличение оплаты труда, пенсионного обеспечения, социальных выплат) и снижения расходов населения, например, за счет уменьшения ставок по ипотечному кредитованию.

Так, по оценке Минэкономразвития России, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019-2024 годах, 2,5% в 2025-2030 годах, а в 2031-2036 годах увеличится до 2,7%.

Источник: РГ


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(4) Комментариев

  1. Игорь

    Смешно. :-D
    Зарплаты по мнению правительства растут на 2% за 5 лет, а инфляция растет от 6 до 10% в год (тарифы ЖКХ только на законодательном уровне подняли на 4%в год)
    Итого мы обнищаем на от 4 % до 6% в год. Ну, что сказать спасибо за 76% проголосовавших. Стабильность как обещал наш царь! только не сказал, что стабильно падаем.

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  2. Егор

    А про курс доллара путиноиды не забыли сказать? Как обесценится рубль к 2036 году? Может тоже в 1.6 раза или больше? Вот и получается, что зарплата гоняется за ценами, как собака за собственным хвостом! Зато какая впечатляющая имитация деятельности президента, какая трогательная забота о народе!

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  3. Аноним

    Мы уже такое слышали. В 1980 году будем жить при коммунизме, а в 2000 все будут иметь свои квартиры.

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  4. igk63

    Интересно кто первым помрёт-ослы или власть? =-O

    Thumb up 1 Thumb down 1

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