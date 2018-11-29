Зарплаты россиян вырастут в 1,6 раза к 2036 году

Устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда будут способствовать росту заработной платы. Об этом говорится в долгосрочном — до 2036 года — прогнозе социально-экономического развития России, который подготовило Минэкономразвития Россия.

Так, по мнению ведомства, рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе cтабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 2019-2036 годы увеличение составит 1,6 раза.

При этом будет расти и реальные располагаемые доходы населения, в которые, как известно, входит и зарплата. Это может произойти за счет мер государственной политики (увеличение оплаты труда, пенсионного обеспечения, социальных выплат) и снижения расходов населения, например, за счет уменьшения ставок по ипотечному кредитованию.

Так, по оценке Минэкономразвития России, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019-2024 годах, 2,5% в 2025-2030 годах, а в 2031-2036 годах увеличится до 2,7%.

Источник: РГ