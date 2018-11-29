Зарплаты россиян вырастут в 1,6 раза к 2036 году

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Смешно.
Зарплаты по мнению правительства растут на 2% за 5 лет, а инфляция растет от 6 до 10% в год (тарифы ЖКХ только на законодательном уровне подняли на 4%в год)
Итого мы обнищаем на от 4 % до 6% в год. Ну, что сказать спасибо за 76% проголосовавших. Стабильность как обещал наш царь! только не сказал, что стабильно падаем.
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А про курс доллара путиноиды не забыли сказать? Как обесценится рубль к 2036 году? Может тоже в 1.6 раза или больше? Вот и получается, что зарплата гоняется за ценами, как собака за собственным хвостом! Зато какая впечатляющая имитация деятельности президента, какая трогательная забота о народе!
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Мы уже такое слышали. В 1980 году будем жить при коммунизме, а в 2000 все будут иметь свои квартиры.
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Интересно кто первым помрёт-ослы или власть?
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