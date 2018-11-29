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Президентом Грузии выбрали бывшую парижанку

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала более 1,1 млн голосов. Инаугурация состоится 16 декабря.

29.11.2018 Фото: © EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE Нет комментариев
 
Президентом Грузии выбрали бывшую парижанку

Саломе Зурабишвили

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

После подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.

По предварительным данным, явка составила 56,23 процента. В это число не входят избиратели за границей. Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.
Инаугурация состоится 16 декабря.

Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию «Путь Грузии», которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она уже баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.

Источник: РИА Новости


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