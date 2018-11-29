Суд подтвердил 87 эпизодов сексуального насилия экс-директором православной гимназии иеромонахом Мелетием

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Вот тебе батюшка и Юрьев День!
Человек —
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Да не те батюшки пошли.То бухие катаются на авто,то…… Вообщем повторюсь ещё раз, чем дальше от церкви,тем ближе к богу
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Что значит не те Стоит углубиться в историю и становится вполне очевидным, что и 100 и 200 и 300 лет назад, они были точно таким же, только бронированных мерседесов с интернетами не было, вот и вся разница
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Всякие хорошие люди — они распределены.
И среди грузчиков есть, и среди преподавателей и учителей, и среди правительства…
вот и церковь не исключение.
Радует одно: поймали, осудили.
Печалит другое: церковь и верующие горой за своих стоят и зачастую мешают таким расследованиям. В результате все затягивается и совершается еще больше злодеяний.
Факт: церковными служителями иногда оказываются люди с низкими моральными устоями и они пользуются своим положением.
Проблема будет до тех пор, пока церковь и верующие будут отказываться принять этот факт!
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Интересно, эти деяния не оскорбляют чувства верующих?
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судить служителей бога — это дело бога.
а верующие верят в бога и церковь, а не в конкретного уродца.
Так что: нет, не оскорбляют.
Он ничего такого не заявлял, а за грехи перед богом ответит.
ЗюЫю удобненько, правда?
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Ничего святого- звери.
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