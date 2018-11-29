Суд подтвердил 87 эпизодов сексуального насилия экс-директором православной гимназии иеромонахом Мелетием

Сегодня, 29 ноября, в Хангаласском районном суде было озвучено решение по делу отца Мелетия (Андрея Ткаченко). Слушания проходили в закрытом режиме. В Хангаласском суде подтвердили оглашение приговора, но отказались его огласить, ссылаясь на закрытый режим.

Дело в отношении Ткаченко было возбуждено 29 марта 2017 года. Экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий (Ткаченко) подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему инкриминировали 87 эпизодов особо тяжких преступлений.

Следственные действия проходили достаточно долго. Отец Мелетий был направлен в институт Сербского, где обследовался в отделе психиатрических экспертиз.

Родители детей гимназии не верили в виновность священника, также, как его коллеги и прихожане церкви. Не вязался образ приветливого батюшки с образом злодея и насильника.

Сегодня, по информации SakhaDay, Андрей Ткаченко был признан виновным. Суд приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Также он должен выплатить крупную сумму компенсации морального вреда и пройти лечение у психиатра.

Источник: yakutiamedia.ru