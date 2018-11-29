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Суд подтвердил 87 эпизодов сексуального насилия экс-директором православной гимназии иеромонахом Мелетием

Батюшку-педофила, в виновность которого до последнего не верили прихожане и священники, посадили на 17 лет в колонию строго режима. Он должен выплатить моральный вред и лечиться у психиатра.

29.11.2018 Фото: Якутская епархия 7 коммент.
 
Суд подтвердил 87 эпизодов сексуального насилия экс директором православной гимназии иеромонахом Мелетием

Иеромонаха — педофила осудили на 17 лет лишения свободы в Якутии

Сегодня, 29 ноября, в Хангаласском районном суде было озвучено решение по делу отца Мелетия (Андрея Ткаченко). Слушания проходили в закрытом режиме. В Хангаласском суде подтвердили оглашение приговора, но отказались его огласить, ссылаясь на закрытый режим.

Дело в отношении Ткаченко было возбуждено 29 марта 2017 года. Экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий (Ткаченко) подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ему инкриминировали 87 эпизодов особо тяжких преступлений.

Следственные действия проходили достаточно долго. Отец Мелетий был направлен в институт Сербского, где обследовался в отделе психиатрических экспертиз.

Родители детей гимназии не верили в виновность священника, также, как его коллеги и прихожане церкви. Не вязался образ приветливого батюшки с образом злодея и насильника.

Сегодня, по информации SakhaDay, Андрей Ткаченко был признан виновным. Суд приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Также он должен выплатить крупную сумму компенсации морального вреда и пройти лечение у психиатра.

Источник: yakutiamedia.ru


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(7) Комментариев

  1. Человек

    Вот тебе батюшка и Юрьев День!
    Человек — *IN LOVE*

    Thumb up 5 Thumb down 2

  2. Новый мэр

    Да не те батюшки пошли.То бухие катаются на авто,то…… Вообщем повторюсь ещё раз, чем дальше от церкви,тем ближе к богу

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    • Поросёнок Пётр

      Что значит не те ;) Стоит углубиться в историю и становится вполне очевидным, что и 100 и 200 и 300 лет назад, они были точно таким же, только бронированных мерседесов с интернетами не было, вот и вся разница ;)

      Thumb up 7 Thumb down 5

  3. Аноним

    Всякие хорошие люди — они распределены.
    И среди грузчиков есть, и среди преподавателей и учителей, и среди правительства…
    вот и церковь не исключение.

    Радует одно: поймали, осудили.
    Печалит другое: церковь и верующие горой за своих стоят и зачастую мешают таким расследованиям. В результате все затягивается и совершается еще больше злодеяний.

    Факт: церковными служителями иногда оказываются люди с низкими моральными устоями и они пользуются своим положением.

    Проблема будет до тех пор, пока церковь и верующие будут отказываться принять этот факт!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Вася

    Интересно, эти деяния не оскорбляют чувства верующих?

    Thumb up 4 Thumb down 2

    • Аноним

      судить служителей бога — это дело бога.
      а верующие верят в бога и церковь, а не в конкретного уродца.

      Так что: нет, не оскорбляют.
      Он ничего такого не заявлял, а за грехи перед богом ответит.

      ЗюЫю удобненько, правда? ;)

      Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Гость

    Ничего святого- звери.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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