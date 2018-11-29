Академгородок 2.0: майский указ Путина реализуют в Новосибирской области

Новосибирская область планирует подать заявку на создание научно-образовательного центра в рамках нового майского указа президента. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона 27 ноября принял участие в заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, которое провёл в Москве глава государства Владимир Путин.

Участники заседания обсудили ход реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Среди главных тем — участие регионов в развитии российской науки и межведомственная координация при реализации данной Стратегии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первая тема, уточнил губернатор, была основной и при обсуждении нацпроекта «Наука» на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам реализации нового майского указа президента, которое прошло в Ялте 23 ноября.

«Сегодня развитие науки относится не к региональным, а к федеральным полномочиям. Тем не менее, мы понимаем, что местные власти, особенно в таком регионе с высокой концентрацией науки, как Новосибирская область, не могут остаться в стороне. Предложения скорректировать законодательство, дать возможность и право российским регионам участвовать в поддержке научной деятельности, развитии научной инфраструктуры на своих территориях звучали неоднократно», — сказал Андрей Травников.

Впрочем, для Новосибирской области принципиально остро этот вопрос уже не стоит: наш регион фактически приступил к реализации проекта «Академгородок 2.0». Якорный научный проект — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — уже фигурирует в федеральном бюджете на следующий год. И хотя формально заказчиком является Институт Катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, участниками проекта будут и другие институты СО РАН, и власти наукограда Кольцово, и региональные власти, подчеркнул глава области.

«Также в рамках программы «Академгородок 2.0» мы уже приступили к развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов, которые входят в границы этого проекта: порядка десяти объектов образования, здравоохранения начнем реализовывать уже в следующем году, — сообщил Андрей Травников. – На территории Академгородка 2.0 в следующем году будут приведены в нормативное состояния и два объекта транспортной инфраструктуры — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Обсудили участники заседания Совета и вопросы межведомственной координации при реализации Стратегии научно-технологического развития. «Важно, что в числе 12 национальных проектов есть нацпроект «Наука». Необходимо, чтобы другие ведомства и отраслевые министерства также осознавали важность научно-технологического развития страны и регионов», — уверен глава области.

Андрей Травников уточнил, что Новосибирская область предложила свой инструмент координации межведомственного взаимодействия — инструмент программы «Академгородок 2.0».

«В материалах к Совету наш опыт, наряду с опытом Томской области, был представлен как модель возможного развития регионов с высокой концентрацией науки, — подчеркнул губернатор. — Мы будем идти по своему пути: через развитие Академгородка 2.0 вокруг уже сложившегося научного ядра и внедренческого ядра, подкрепленного образовательным центром, нашими университетами».

Теперь Новосибирской области предстоит подать заявку на создание научно-образовательного центра на территории нашего региона, сообщил Андрей Травников. Согласно майскому указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», к 2024 году в России должна появиться сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. И, как минимум, один российский НОЦ точно должен быть в Новосибирской области, уверен Губернатор.

Напомним, что с учётом широкого круга обсуждаемых вопросов в заседании Совета участвовали вице-премьеры Правительства России Татьяна Голикова, Максим Акимов, Алексей Гордеев, а также руководители ряда субъектов Российской Федерации.

Также участники заседания рассмотрели вопросы совершенствования системы финансирования науки, создания передовой инфраструктуры научных исследований, привлечения молодёжи в сектор исследований и разработок.