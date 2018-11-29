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А снег идет: От тяжести снега прогнулся поликарбонат на детской площадке

Хочется обратить внимание службы МЧС – чтобы на головы людей не падали крыши.

29.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лариса:

Мы живем в дачном обществе. Снег в этом году тяжелый – теплые температуры способствовали его утяжелению. Сегодня у нас во дворе прогнулся поликарбонат на детской площадке. Не успел сломаться – вовремя заметили. На теплице из поликарбоната тоже скопилась масса снега – ледовая корочка не дает ему сползти вниз. Пологие крыши пора освобождать от снега. Снег продолжает идти.
Хочется обратить внимание службы МЧС – чтобы на головы людей не падали крыши.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    ну вам то с дач конечно более видны чего в городе на крышах твориться :-D

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