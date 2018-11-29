А снег идет: От тяжести снега прогнулся поликарбонат на детской площадке

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Мы живем в дачном обществе. Снег в этом году тяжелый – теплые температуры способствовали его утяжелению. Сегодня у нас во дворе прогнулся поликарбонат на детской площадке. Не успел сломаться – вовремя заметили. На теплице из поликарбоната тоже скопилась масса снега – ледовая корочка не дает ему сползти вниз. Пологие крыши пора освобождать от снега. Снег продолжает идти.

Хочется обратить внимание службы МЧС – чтобы на головы людей не падали крыши.