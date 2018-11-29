Монаху за растление малолетних дали 17 лет. Как в РПЦ могут твориться такие вещи?

Иеромонаха признали виновным в 87 (!!) эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет.

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От редакции:

Скажите, это может быть кошмарный сон?

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