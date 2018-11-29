Монаху за растление малолетних дали 17 лет. Как в РПЦ могут твориться такие вещи?

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Дык срепы же!
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Никогда такого не было и вот опять
Такое сплошь и рядом творится не только в нашем любимом, духовно-скрепном «ЗАО РПЦ», но и у католических коллег по религиозному бизнесу. По всему миру периодически гремят грандиозные скандалы с попами-педофилами.
Почему же это происходит, всё можно списать на особенности религиозного мышления, попы, чувствуя свою абсолютную власть над абсолютно беззащитными детьми, идут в разнос, дети как правило из семей неблагополучных или религиозных, забитые, замкнутые, жаловаться не пойдут, а сколько подобных случаев остаётся скрытыми за стенами церквей и монастырей, одному «богу» известно.
Если видите попа в окружении детей, будьте на чеку и уж тем более, не подпускайте их к своим детям, помните, что за благодушным видом овечки, могут скрываются похотливые животные
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наша церковь всегда идет в ногу со временем )
жизнь у нас сейчас такая, что она, как наш государственный флаг.))
Традиционно красные воюют с белыми, а голубые выживают и приходят во власть мирскую и духовную ….)
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