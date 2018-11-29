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Монаху за растление малолетних дали 17 лет. Как в РПЦ могут твориться такие вещи?

Иеромонаха признали виновным в 87 (!!) эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет.

29.11.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал верующий:
По сообщениям СМИ, недавно Хангаласский районный суд Якутии признал виновным (бывшего) директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко) в растлении малолетних. Ему присудили 17 лет колонии строгого режима. Иеромонаха признали виновным в 87 (!!) эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет. Скажите, это может быть кошмарный сон? Как в РПЦ могут твориться такие вещи??


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Дык срепы же!

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  2. Поросёнок Пётр

    Никогда такого не было и вот опять =-O
    Такое сплошь и рядом творится не только в нашем любимом, духовно-скрепном «ЗАО РПЦ», но и у католических коллег по религиозному бизнесу. По всему миру периодически гремят грандиозные скандалы с попами-педофилами.
    Почему же это происходит, всё можно списать на особенности религиозного мышления, попы, чувствуя свою абсолютную власть над абсолютно беззащитными детьми, идут в разнос, дети как правило из семей неблагополучных или религиозных, забитые, замкнутые, жаловаться не пойдут, а сколько подобных случаев остаётся скрытыми за стенами церквей и монастырей, одному «богу» известно.
    Если видите попа в окружении детей, будьте на чеку и уж тем более, не подпускайте их к своим детям, помните, что за благодушным видом овечки, могут скрываются похотливые животные *NO*

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  3. Аноним

    наша церковь всегда идет в ногу со временем )
    жизнь у нас сейчас такая, что она, как наш государственный флаг.))
    Традиционно красные воюют с белыми, а голубые выживают и приходят во власть мирскую и духовную ….)

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