Пикетом поздравили единороссов с 17-летием партии активисты в Бердске

Пикетами поздравили с днем рождения партию «Единая Россия» активисты движения «Суть времени» в Бердске, выразившие мнения недовольных пенсионной реформой горожан.

Активные бердчане встали в одиночные пикеты у общественных приемных партии, где в честь 17-летия «Единой России» была анонсирована Единая неделя приема граждан. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты и чиновники ведут прием в том числе в бердской мэрии.

Активисты пожелали партийцам проиграть все предстоящие выборы и уточнили, не тревожит ли их результат принятой «людоедской пенсионной реформы».

«Раз они решили в честь своего дня рождения встретиться с гражданами, то мы и пришли. Пусть они знают реальное отношение людей к их деятельности и понимают, что люди будут всегда помнить их позорное голосование по пенсионной реформе», — заявил активист Александр.

«Никакие недели и даже месяцы приемов граждан уже не помогут единороссам. Они навсегда останутся замаранными принятием этой людоедской реформы», — утверждает пикетчик Василий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 сентября в третьем чтении был принят закон, повышающий пенсионный возраст на пять лет. Члены фракции «Единая Россия» практически единогласно проголосовали за принятие данного закона.

3 октября закон был одобрен Советом Федераций и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне ему передали более 1 млн «живых» подписей граждан против пенсионной реформы, собранных активистами движения «Суть времени» и переданных в приемную президента.

Источник: Красная весна