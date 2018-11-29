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Путин: темпы роста экономики пока не позволяют повысить уровень жизни

При этом российский лидер отметил рост ВВП РФ на 1,5% за первые девять месяцев 2018 года.

29.11.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Путин: темпы роста экономики пока не позволяют повысить уровень жизни

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин считает нынешние темпы роста экономики недостаточными для кардинального повышения уровня жизни россиян, однако меры для его ускорения принимаются. Об этом он заявил на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это, — признал Путин. — Для того, чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития».

По словам главы государства, Россия ставит в качестве своей задачи выход на темпы роста экономики, превышающие мировые, и закрепление в пятерке крупнейших экономик планеты. «Базу, прочную основу для такой динамики должно обеспечить решение структурных вопросов», — подчеркнул он.

При этом российский лидер отметил отметил рост ВВП России на 1,5% за первые девять месяцев 2018 года.

«По оценкам, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%, — подчеркнул президент. — При этом более высокие, опережающие темпы показывает промышленное производство (плюс 3% за девять месяцев текущего года), в том числе обрабатывающее производство прибавило 3,2%».

По словам главы государства, экономика страны в целом развивается стабильно. Он отметил низкие уровни инфляции и безработицы — 3,5% и 4,7% соответственно. Путин заметил, что прогноз по инфляции был даже выше — около 4%.

«Несмотря на попытки внешнего давления, известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы, наращивает вложения в развитие: объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1%, — сказал президент. — И такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой — важный индикатор уверенности бизнеса, мы это высоко ценим и будем поддерживать такие настроения».

Деловой климат для инвесторов
Президент заверил, что власти будут улучшать деловой климат в стране, один из приоритетов — развитие цифровой экономики.

«Конечно, для обеспечения инвестиционного роста, для привлечения капиталов в российскую экономику мы продолжим улучшать деловой климат, сокращать административную нагрузку на предпринимателей, предлагать инвесторам, новые, более удобные механизмы расширения своего бизнеса», — заявил Путин.

По его словам, в ближайшие годы в РФ будет сделано «все необходимое для опережающего роста сегмента цифровой экономики». «Сформируем нормативно-правовую и экономическую базу для широкого внедрения цифровых решений в системе госуправления», — отметил президент, добавив, что такая работа уже началась. «Будем создавать принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе цифры, стимулировать появление и развитие российских компаний — глобальных лидеров цифровой эпохи», — подчеркнул глава государства.

Еще одной задачей для обеспечения прорывного развития РФ Путин назвал повышение производительности труда, «прежде всего за счет внедрения современны, более эффективных технологий на предприятиях несырьевых отраслей экономики». «Также мы будем совершенствовать систему профессионального образования, обеспечивать постоянное развитие компетенций и эффективную переподготовку кадров», — указал президент.

Кроме того, российские власти будут стимулировать развитие цифровой экономики и превращение отечественных компаний из этой отрасли в глобальных лидеров.

«Мы будем создавать принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе цифры, стимулировать появление и развитие из российских компаний глобальных лидеров цифровой эпохи. Для обеспечения инвестиционного роста российские власти продолжат улучшать деловой климат», — сказал Путин.

Возможности инфраструктуры РФ
Российский лидер также сообщил о планах во много раз увеличить темпы развития инфраструктуры, привлекать к решению этой задачи частных инвесторов.

«Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры», — заявил он. «Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь — по всем этим направлениям мы планируем кратно — именно кратно — нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что «это важно для более активного участия России в международных экономических отношениях, для наращивания экспортных возможностей».

Баланс доходов и расходов гозказны
Государство сохранит ответственный подход к управлению государственными финансами, к балансу доходов и расходов, заявил российский лидер.

«Реализация плана по развитию экономического потенциала страны потребует масштабных вложений со стороны государства. В 2019-2021 годах из федерального бюджета планируется направить 2,3 трлн рублей. При этом отмечу, что не смотря на объективный рост расходов, мы не пошли на ослабление бюджетной политики и в будущем сохраним ответственный подход к управлению финансами, обеспечим необходимый баланс доходов и расходов государственной казны», — отметил Путин.

Прибыль от инвестиций
Работа иностранных инвесторов в России может быть в 3-4 раза прибыльнее, чем на других рынках, заявил российский лидер.

Путин по просьбе участников дискуссии дал свою оценку работе инвесторов в условиях западных санкций. «Конечно, это [санкции] негативно влияет и на нас, но есть и позитивные стороны», — отметил он. «После того, как российская экономика адаптировалась, плюсов даже больше. При такой макроэкономике, при такой устойчивости, которую демонстрирует экономика России, работать можно, и с прибылью. Так многие и делают», — заявил Путин.

Президент привел в качестве примера успешную деятельность Российского фонда прямых инвестиций. «Некоторые наши партнеры < …> с Российским фондом прямых инвестиций автоматически соинвестируют сразу в любой проект, который берет к своему производству и в работу наш РФПИ», — отметил он. «Вот Фонд взял проект — и его партнер автоматом вкладывает деньги в любой проект, который берет РФПИ», — пояснил Путин. «И норма прибыли у них при таких вложениях в российскую экономику в 3-4 раза выше, чем на других рынках», — заявил он.

«О чем это говорит? О доверии не только к Фонду, но и к российской экономике», — убежден президент.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Не лукавьте, не лукавьте!
    Ваша песня не нова.
    Ах, оставьте, ах, оставьте!
    Все слова, слова, слова… *UNKNOWN*

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