Путин: пенсии в России будут расти

Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал Путин, отвечая на один из вопросов в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет».

Источник: РИА Новости