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Путин: пенсии в России будут расти
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угу ..и будет также расти число не доживших до пенсии, а демография падать….
слов нет….сам знает же, что обворовал весь народ этой пенсионной реформой, а еще чего то заявляет…
4 2
Конечно верим, ну, не будет же этот человек врать
И пенсии будут расти и налоги и цены на всё и число не доживших до пенсии людей тоже, всё для народа
7 1
Все «растет», а народ нищает с каждым днем и вымирает.
Где, что растет, у кого что растет. Может у Ротенбергов и пр. друзей что-то растет, так это все видят.
4 1
Ессссно…
Они и росли всегда………
Ни разу пенсии не снижали, только добавляли и добавляли…..
3 0
….»жаль только жить в эту пору прекрасную,уж не придется ни мне ни тебе…»
2 1
«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал Путин
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течёт вода кубань-реки, куда велят большевики.
и на марсе будут яблони цвести!
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