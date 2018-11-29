Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко

Нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, заявил Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — отметил президент.
Он напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.
«Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали», — добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой долг.
«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники. — Прим. ред.) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», — заявил Путин.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.
Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.
Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.
На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.
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…Потому что и с договором там такая же жопа как и с международным признанием границ. По договору за проводку отвечала Украина как государство в лице Керченского порта. Не с портом у России договор, а с Украиной. Заняв будку Россия сама же этот договор и попирает, т.к., не будка в этом договоре является ее стороной, а Киев. Т.е., тут тоже все плохо.
Но и это не важно. Ну вот такая у этого проклятого места география, что ничего не попишешь, хоть признавай Крым российским, хоть нет, но украинцы там имеют право ходить и никаких законных прав им препятствовать у российских погранцов не было.
Видимо было лишь острое желание как-то перед начальство блеснуть.
Ну это же круто — прижучить хохлов. Ну а закон… А закона в России нет, Украина слабак, а мировому сообществу какое дело, если кто-то чей-то баркас прихватил. Ну выразят максимум озабоченность.
Выполнять послали примерно таких же «профессионалов». Вы меня конечно извините, но вот то, что там истерит и рулит, это не моряк вообще ни разу. Ну полным нужно быть, что бы пытаться навал совершить на буксир. Про больших морских идиотов есть только в анекдоте про авианосец и маяк. Буксир этим навалом работает. Он создан специально для этого. Упоротым нужно быть чтобы до такого додуматься. Конечно же с буксиром у них ничего не получается, они его толкают как дельфины-наркоманы мячик, ему как с гуся вода.
запись только подтверждает. «Он понял, что он маневренный», — докладывает этот осел на берег. Держите меня семеро! Буксир понял, что он буксир! нет, олень, это ты, командуя серьезным военным кораблем, настолько идиот, что не можешь простой вещи понять: он, с самого начала знал, что он буксир. Что он маневренный, прочный, с малой осадкой и энерговооруженностью раза в полтора больше твоей. Поэтому когда упоротые дельфины вконец решили упороться и попыться его обжать с двух сторон, он дал заднюю и оба сарая пролетели мимо Жаль нет записи этого момента. Наверняка там в переговорах с берегом это чучело докладывает, что наверное украинец понял, что он не только по курсу маневренный, но и по скорости. И что у него есть задний ход.
Конечно же, натворив всех этих перфомансов, клоунам никак нельзя было украинцев выпускать. Потому что наворотили будь здоров и единственный вариант с ответственности соскочить — подписать на нее и вышестоящее начальство. Оно же тоже упоротое и назад сдавать не любит ни при каких обстоятельствах, поэтому надо изловить этих украинцев любой ценой. Тогда хоть точно не посадят за весь позор и два военных корабля.
Вот и вся история, как я ее вижу.
А вы — Путин, Порошенко, рейтинги, многоходовочки.
Такие же многоходовочки как и запуском кривых ракет. Полная профнепригодность и трусость в основном причина наших бед. Везде. Хоть на суше, хоть в море, хоть в Космосе.
hughes (c)
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Честно говоря, вначале не имел четкой точки зрения.
Причина: постоянный отсыл к уставу ООН, международному праву и аннексии Крыма украинской стороной — ведь вряд ли они бы делали это не имея оснований.
Что теперь получается:
— граница зафиксировано давно до Крыма
— все в рамках международного права
— имеются полные переговоры (благо это в общем эфире и любой гражданский мог вести запись)
— Франция и Германия отказались принимать сторону Украины, заявив что лучше побудут посредниками (нашу понятно они не хотят принимать — поэтому нейтралитет лучший вариант)
— США бубнят что-то невразумительное. Вполне достаточное свидетельство отказа принимать сторону Украины (обычно это делается в течение пары минут после инцидентов).
Судя по переговорам: украинцы намеренно и упорно шли на провокацию, усиленно работали на публику и надеялись на сакральные жертвы.
Уж извините, но другого даже при всем желании услышать не возможно (https://www.youtube.com/watch?v=k2fCVWRSPiI ).
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Путин назвал-Порошенко ответил- Порошенко сказал-Трампу не понравилось………Надо совещатся,пища для разговора н три месяца есть,у кого дрын длиннее и толще.У Путина вся не большой,как у китайцев
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