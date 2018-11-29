Изрезанные вандалами щиты за 24 000 рублей заменят на аллее Славы у McDonald’s в Бердске

Определилась стоимость изготовления антивандальных щитов для аллеи Славы в Бердске. Замена каждого испорченного щита обойдется в 4 000 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», щиты на аллее Славы около McDonald’s изрезали в ночь на 19 ноября. Бердчане возмущались поступком вандалов и просили убрать испорченные баннеры, чтобы не видеть глумление над погибшими на Великой Отечественной войне героями.

Щиты стоят на балансе УЖКХ. Вечером 19 ноября демонтировали шесть испорченных вандалами баннеров из 10. Решили заменить их на антивандальные, на оцинкованной основе.

Вели переговоры с подрядчиком.

Розыском вандалов по заявлению УЖКХ занялись бердские полицейские.

— Пока будем менять шесть щитов. Если на конец года останутся деньги, то заменим все, — рассказал 29 ноября «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела городского благоустройства Андрей Вишневский.

Сейчас УЖКХ заключает договор с подрядчиком на изготовление оцинкованных щитов. По словам Вишневского новые баннеры на аллее Славы установят еще до Нового года.