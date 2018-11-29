В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники принимают жителей Бердска
Путин: темпы роста экономики пока не позволяют повысить уровень жизни
Снежный фаллос: Служба собственной безопасности МВД расследует факт разглашения персональных данных в Бердске
Пикетом поздравили единороссов с 17-летием партии активисты в Бердске
30-градусные морозы после оттепели ударят в Бердске
Путин: пенсии в России будут расти
Скоростной поезд «Новосибирск-Барнаул» делает остановку в Бердске
Люка Бессона обвиняют в сексуальных домогательствах еще 5 женщин
Лидером по темпу распространения ВИЧ стала Россия
Изрезанные вандалами щиты за 24 000 рублей заменят на аллее Славы у McDonald’s в Бердске
Очень дорого за 1 такую табличку 4000 рублей — воруют!
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100%, пленка с печатью — 250 р/м.кв., лист оцинковки — 210 р/м.кв., работа 500 р/шт
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