Скоростной поезд «Новосибирск-Барнаул» делает остановку в Бердске

Пассажиропоток скорых электропоездов, курсирующих между Барнаулом и Новосибирском, вырос на 5%. Этому способствует гибкая тарифная политика, удобный график курсирования.
В январе-октябре 2018 года услугами скорых пригородных поездов, курсирующих по маршруту Барнаул – Новосибирск – Барнаул, воспользовались более 642 тыс. пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала запуска скорых пригородных поездов между сибирскими городами перевезено около 2,3 млн человек, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.
Росту числа пассажиров способствует гибкая тарифная политика, удобный график курсирования, предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан, комфортный проезд, не зависящий от погодных условий, а также возможность спланировать однодневную поездку в Новосибирск или Барнаул без автомобильных пробок на въезде в город.
Общее время в пути от Барнаула до Новосибирска составляет 4 часа, стоимость билета – 239 рублей. По маршруту курсируют комфортабельные электропоезда, вагоны которых оборудованы мягкими сидениями, светодиодным освещением, кондиционерами, видеокамерами, туалетами.
Отправление поезда ежедневно из Барнаула в 8:00, из Новосибирска в 17:00. Электропоезд из Барнаула следует с остановками: станция Алтайская, остановочный пункт село Озёрки, станция Озёрки, станция Среднесибирская, остановочный пункт Луговское, станция Усть-Тальменская, разъезд Красный Боец, разъезд Огоньки, станция Безменово. На станции Черепаново производится пересадка на электропоезд до станции Новосибирск-Главный, который следует с остановками: станция Койниха, остановочный пункт Монолитная, станция Искитим, станция Бердск, станция Сеятель, остановочный пункт Речной вокзал, остановочный пункт Центр.
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Хорошая идея безусловно, даже отличная. Вот еще бы реализацию подтянуть. Подвижной состав не новый мягко говоря. Комфорт не на высоте, да и неплохо бы допобслуживание какое-нибудь. Ну а совсем мечта — так это не на двух состыкованных электричках, а на одной «Ласточке». Ибо она может и на нашей контактной сети и на Алтайской.
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