Под домашним арестом обвиняемого в махинациях с землей экс-начальника полиции Бердска оставил суд

Очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника полиции Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк состоялось сегодня, 29 ноября. В суд не поступили материалы уголовного дела, которые были направлены для проведения четвертой экспертизы по оценке рыночной стоимости «рокового» земельного участка бывшего главного полицейского Бердска. Поэтому рассмотрения дела отложили на неопределенное время.

Предполагалось, что эксперты федерального Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста России по решению судьи бердского горсуда Татьяны Васюхневич от 1 ноября к сегодняшнему дню успеют установить реальную стоимость земельного участка. Татьяна Васюхневич объявила перерыв, оставив дату следующего судебного заседания открытой.

Стоит отметить, что у обвиняемых истекает срок домашнего ареста. Судья предложила решить этот вопрос продлением срока избранной меры пресечения.

-Выбранная мера пресечения остается прежней. Срок домашнего ареста продлен на три месяца. До 29 февраля 2019 года, — внесла решение Татьяна Васюхневич.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что что экс-начальнику полиции и его дочери инкриминируют часть 4 статью 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, которое наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Однако, только одна из трех экспертиз по оценке рыночной стоимости признала стоимость «рокового» земельного участка Проценко в 2,1 млн рублей. Остальные две независимые экспертизы показали, что стоимость земли варьируется от 820 тыс. до 860 тыс. рублей.

Четвертая и последняя экспертиза даст реальную рыночную оценку земельного участка, если она окажется ниже заявленной, то суд будет вынужден переквалифицировать статью обвинения. А это может направить ход дела Проценко-Песляк в другое русло.

Дело Проценко

6 августа 2018 года в Бердский городской суд из областной прокуратуры вместе с обвинительным заключением поступило уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей, в котором обвиняют бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко.

Зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего бывшего начальника отдела полиции по Бердску Сергея Проценко и его 31-летней дочери Екатерины Песляк, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом вечером 6 августа «Курьер. Среда. Бердск» сообщал старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск»,подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.