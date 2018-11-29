Люка Бессона обвиняют в сексуальных домогательствах еще 5 женщин

Французская юстиция получила новые сведения относительно домогательств со стороны режиссера Люка Бессона в отношении его сотрудниц и знакомых. По данным Agence France-Presse, ссылающегося в среду на информацию сайта Mediapart, к обвинению со стороны бельгийско-нидерландской манекенщицы Сэнд Ван Рой, выдвинутому в мае этого года, теперь прибавились показания еще пяти француженок. Также ранее сайт публиковал сведения о домогательствах Бессона еще к четырем женщинам.
О недопустимом поведении Бессона сообщили две сотрудницы возглавляемой им корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы Киногородка (расположенного на территории «Европакорп» в департаменте Сен-Дени) и манекенщица Карин Изамбер, единственная их этих женщин, не скрывающая сейчас от СМИ своего имени. По данным сайта Mediapart, специализирующегося на громких разоблачениях, в отношении одной из них, бывшей помощницы Бессона, режиссером были трижды предприняты действия, которые могут быть расценены как секс по принуждению. Все перечисленные в заявлениях женщин события относятся к периоду 1995-2016 годов.
По данным Mediapart, бывшая студентка киношколы Бессона дала показания полиции в середине июля. При этом она расценивает действия режиссера в ее отношении как «сексуальные домогательства». Данные события произошли в январе 2016 года, когда она проходила в ходе второго года обучения в киношколе стажировку на съемках фильма «Валериан и город тысячи планет».
Как сообщило AFP, манекенщица Сэнд Ван Рой, подавшая против Бессона в мае иск, в котором она утверждает, что была им изнасилована в одной из гостиниц в Париже, теперь направила в судебные инстанции еще и дополнительный иск относительно других, более ранних домогательств со стороны Бессона.
Ни адвокат Бессона Тьерри Марамбер, ни корпорация «Европакорп» никак не отреагировали на направленные им запросы AFP d связи с появлением новых сведений, направленных против знаменитого кинорежиссера.
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Интересно, если вся наша попсня вспомнит через какое место прорвалась на большой экран и заявит об этом харрасменте, хоть один из продюсеров и других деятелей, от которых зависело продвижение этих поющих трусов, останется на свободе?
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