КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Срочно продам квартиру
Срочно продам комнаты на 1 и 2 этаже
Срочно продам квартиры на 2 и 6 этаже
продам
Продам 3-ю
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники принимают жителей Бердска

Путин: темпы роста экономики пока не позволяют повысить уровень жизни

Снежный фаллос: Служба собственной безопасности МВД расследует факт разглашения персональных данных в Бердске

Пикетом поздравили единороссов с 17-летием партии активисты в Бердске

30-градусные морозы после оттепели ударят в Бердске

Путин: пенсии в России будут расти

Скоростной поезд «Новосибирск-Барнаул» делает остановку в Бердске

Люка Бессона обвиняют в сексуальных домогательствах еще 5 женщин

Лидером по темпу распространения ВИЧ стала Россия

Изрезанные вандалами щиты за 24 000 рублей заменят на аллее Славы у McDonald’s в Бердске

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Люка Бессона обвиняют в сексуальных домогательствах еще 5 женщин

Сообщается, что перечисленные эпизоды относятся к периоду 1995-2016 годов.

29.11.2018 Фото: globallookpress.com Один комментарий
 
Люка Бессона обвиняют в сексуальных домогательствах еще 5 женщин

Люк Бессон — кинорежиссер и мировым именем

Французская юстиция получила новые сведения относительно домогательств со стороны режиссера Люка Бессона в отношении его сотрудниц и знакомых. По данным Agence France-Presse, ссылающегося в среду на информацию сайта Mediapart, к обвинению со стороны бельгийско-нидерландской манекенщицы Сэнд Ван Рой, выдвинутому в мае этого года, теперь прибавились показания еще пяти француженок. Также ранее сайт публиковал сведения о домогательствах Бессона еще к четырем женщинам.

О недопустимом поведении Бессона сообщили две сотрудницы возглавляемой им корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы Киногородка (расположенного на территории «Европакорп» в департаменте Сен-Дени) и манекенщица Карин Изамбер, единственная их этих женщин, не скрывающая сейчас от СМИ своего имени. По данным сайта Mediapart, специализирующегося на громких разоблачениях, в отношении одной из них, бывшей помощницы Бессона, режиссером были трижды предприняты действия, которые могут быть расценены как секс по принуждению. Все перечисленные в заявлениях женщин события относятся к периоду 1995-2016 годов.

По данным Mediapart, бывшая студентка киношколы Бессона дала показания полиции в середине июля. При этом она расценивает действия режиссера в ее отношении как «сексуальные домогательства». Данные события произошли в январе 2016 года, когда она проходила в ходе второго года обучения в киношколе стажировку на съемках фильма «Валериан и город тысячи планет».

Как сообщило AFP, манекенщица Сэнд Ван Рой, подавшая против Бессона в мае иск, в котором она утверждает, что была им изнасилована в одной из гостиниц в Париже, теперь направила в судебные инстанции еще и дополнительный иск относительно других, более ранних домогательств со стороны Бессона.

Ни адвокат Бессона Тьерри Марамбер, ни корпорация «Европакорп» никак не отреагировали на направленные им запросы AFP d связи с появлением новых сведений, направленных против знаменитого кинорежиссера.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Трезвая Россия: выгнать пивнушки из жилых домов! В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники принимают жителей Бердска Не могут устранить аварию у ЗАГСа Бердска коммунальщики из-за отсутствия спецтехники

(1) Комментарий

  1. Вадим

    Интересно, если вся наша попсня вспомнит через какое место прорвалась на большой экран и заявит об этом харрасменте, хоть один из продюсеров и других деятелей, от которых зависело продвижение этих поющих трусов, останется на свободе?
    ;)

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика