Построить логистический парк на 130 га в Бердске хочет Агентство инвестразвития

Постоянный приток все новых и новых инвестиций — мечта каждого российского региона. Однако инвесторы не приходят на пустое место — для их привлечения необходимо создать условия, позволяющие бизнесу заниматься своими проектами, а не выживанием в бюрократической атмосфере. О том, как в Новосибирской области решаются эти задачи, рассказал руководитель областного Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов.

— Александр Сергеевич, в чем заключается деятельность Агентства?

— Если говорить кратко, то в первую очередь это помощь инвесторам в реализации своих проектов в нашем регионе. До реализации проектов заинтересованным компаниям необходимо во многом разобраться: где есть подходящий земельный участок, в чьей он собственности, есть ли инфраструктура и какая, в какие банки можно обратиться за финансированием, на что рассчитывать в плане господдержки, где найти партнеров и клиентов. АИР сегодня помогает решить все эти и многие другие задачи.

Фактически для инвестора мы — единое окно, куда бизнес обращается со своими проектами. По нашему мнению, бизнес должен заниматься развитием своего проекта, а не отвлеченными вопросами.

— А насколько Новосибирская область интересна для инвесторов?

— У нашей области есть очень серьезное преимущество — это наше географическое расположение. Мы центральный регион Сибири, через который идет распределение товаров и услуг в другие регионы СФО, ДФО и даже за рубеж. Крупным федеральным игрокам, которые двигаются за Урал, проще и выгоднее организовать производство или хранение в Новосибирске и отсюда развивать и наполнять свою региональную сеть. Этому немало примеров — так работает Gloria Jeans, международная компания Mars и многие другие. В том же направлении движется и Росагромаркет, который сегодня строится на 100 га ПЛП и планирует аккумулировать продукцию соседних регионов.

Ну и, конечно, отмечу нашу очень хорошую обеспеченность научными кадрами для наукоемких производств, высокотехнологичных компаний — она в среднем в 1,5–2 раза выше, чем в других регионах СФО.

— Вы занимаетесь обеспечением благоприятного инвестиционного климата в регионе. Как он меняется в последние годы?

— Инвестиционный климат можно оценивать рейтингом АСИ — я считаю, что это наиболее объективный показатель. Его не мы, и не региональная власть выставляет, а независимые федеральные эксперты путем опроса реально действующего бизнеса. И если наша область в 2015 году была на 57-м месте, а в 2017 году поднялась на 19-е — значит региональный бизнес действительно видит и оценивает положительные изменения инвестиционного климата.

Могу сказать, что у нас последние годы по многим показателям хороший рост, в том числе оценки деятельности института развития. Это оценка удовлетворенности бизнеса нашей работой, и она постоянно, из года в год, повышается.

Но надо заметить, что место региона в рейтинге определяется не только нашей работой: большое значение имеет и налоговый климат, и деятельность органов власти, и работа ресурсоснабжающих компаний. Поэтому важно вести совместную работу, в том числе анализировать опыт других регионов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды. Рассчитывается исходя из 44 показателей по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. В 2015 году Новосибирская область заняла в данном рейтинге 57 место, в 2016 году — 46 место, в 2017 — 27 место, в 2018 году — 19 место.

— А как в рейтинге АСИ отражены достижения других сибирских регионов?

— Из регионов Сибирского федерального округа мы сегодня единственные в первой двадцатке. Все регионы нацелены на инвестиционное развитие, на рост каждого из 44 показателей рейтинга АСИ.

Еще раз подчеркну: каждый регион оценивается собственным бизнесом, интервьюируются сотни компаний, и это дает объективную оценку.

В июне следующего года на Петербургском международном экономическом форуме будет объявлен рейтинг регионов по итогам 2018 года. Мы, конечно, стараемся и рассчитываем повысить свои позиции. Смотрим, где мы пока отстаем, и предпринимаем все усилия, чтобы улучшить ситуацию на этих направлениях. Но и другие регионы также оценивают свои достижения и недостатки и серьезно борются за продвижение в рейтинге АСИ. Как говорит губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников, даже для того, чтобы сохранить свои позиции, нам надо очень быстро двигаться. А чтобы обогнать других, необходимо буквально бежать вперед.

— Что у нас самое сложное, где надо поработать сильнее всего?

— Обеспеченность площадок инфраструктурой, разрешительная документация — это самые актуальные на сегодня, на мой взгляд, вопросы для бизнеса. И совершенствуя работу по этим направлениям, мы можем сделать наш регион еще более инвестиционно привлекательным.

— Вы уже упомянули роль ресурсоснабжающих компаний в создании и поддержании благоприятного инвестиционного климата. Как с этой точки зрения вы оцениваете деятельность нового игрока — СГК?

— Да, уже почти год в Новосибирской области работает Сибирская генерирующая компания. Не могу сказать, что произошли какие-то существенные перемены в ту или иную сторону. Мы как агентство развития всегда хотели бы видеть от наших ресурсоснабжающих организаций масштабные инвестпрограммы, в результате которых больше перспективных территорий и площадок подключалось бы к централизованному снабжению теплом, газом, электричеством и водой.

Конечно, мы понимаем, что финансовые возможности не безграничны, но все же стараемся донести наше видение до СГК и других крупных ресурсных компаний, повлиять на их планы. К сожалению, мы уже начинаем сталкиваться с тем, что на некоторые территории, которые интересны нашим инвесторам, мы не можем их завести — там только через три-пять лет планируется подведение коммуникаций.

Приведу пример — поселок Красный Яр на сокурском направлении. Там сейчас есть очень интересный проект предпринимателя Игоря Диденко — завод по переработке картона, изготовлению гофротары. И на этой площадке большая проблема с мощностями — их просто нет в необходимом объеме. По плану СГК тепло на эту площадку будет подано только в 2020–2021 годах, а завод уже фактически построен и готов к запуску. Сегодня мы совместно с СГК пытаемся решить проблему — ищем выход из ситуации, рассматриваем различные варианты.

И конечно, нам хотелось бы более активного участия всех наших ресурсоснабжающих компаний в создании инвестиционно привлекательного регионального климата.

— А какие интересные инвестиционные площадки регион сегодня может предложить инвесторам?

— Самая лучшая наша площадка — это, конечно, Промышленно-логистический парк. Думаю, за Уралом вообще нет аналогов нашего ПЛП. Если мы посчитаем сегодняшнюю отдачу в виде возврата в регион налоговых поступлений от резидентов ПЛП — это уже сотни миллионов рублей. А если учесть и прочие налоги, например НДФЛ, то цифры полученных платежей в бюджет уже сравниваются с суммами инвестиций. Так что ПЛП фактически окупил себя, вернув вложенные в него средства.

Здесь мы можем предложить резидентам уникальную площадку с транспортной инфраструктурой — автомобильная и железная дороги, аэропорт. Сюда подведены все коммуникации — электричество, газ, тепло — сделано все, вплоть до ливневой канализации. В результате у нас уже есть случаи, когда инвестор за два месяца получает всю разрешительную документацию и начинает строительство.

Это не значит, что уже решены все проблемы ПЛП — так, в ближайшие годы запланировано сооружение жизненно необходимой автомобильной развязки на федеральной трассе в районе ПЛП. Уже сейчас резиденты ПЛП генерируют грузовой трафик до 500 фур в день, а с открытием Росагромаркета он возрастет в два-три раза. Все понимают, что развязка нужна, сейчас обсуждается лишь ее конкретная реализация. Думаю, через два-три года она уже заработает.

— А что вы можете сказать о частных парках?

— Конечно, мы работаем и с частными парками. Если есть человек или компания, готовые вкладываться в инфраструктуру, то наша задача — помочь найти ему резидентов. И мы заинтересованы в этом, поскольку в частных парках бюджет не тратит ни копейки, а бизнес развивается, налоговая база региона растет.

Естественно, мы юридически сопровождаем тех резидентов, которых приводим, чтобы не получилось так, что мы завели бизнес на одних условиях, а через год ему аренду подняли в десять раз.

Например, мы сопровождаем интересный проект — Искитимский агроиндустриальный парк. Это огромная территория недалеко от города с отличной дорожной сетью: вблизи автомобильная и железная дороги, а прямо посредине пройдет еще одна трасса — Восточный объезд.

— Каков инвестиционный потенциал Новосибирской области в целом — за пределами областного центра?

— В целом мы стараемся, чтобы точки роста распределялись равномерно. Наш крупнейший ПЛП обеспечивает товарный трафик в основном с левого берега Оби на правый. Восточный логистический парк не решает этой проблемы, поэтому мы сейчас рассматриваем еще один участок под индустриальный парк в районе Пашино, на территории около 90 га. Он хорошо проецируется на Северный объезд и может заинтересовать инвесторов для реализации своих проектов в правобережной части Новосибирска и пригорода.

Мы сейчас оцениваем потенциал Бердска — там есть нехватка современных складских и промышленных площадей и есть хорошая земля, примерно 130 га. Если правительство пойдет нам навстречу, то мы готовы сделать здесь парк по примеру ПЛП, тиражируя удачный опыт.

Всего по области у нас в базе более 270 площадок, и везде мы пытаемся найти инвесторов. Есть достойные площадки, тем более что в районах, как правило, дешевле и рабочая сила, и многое другое.

Сегодня в сельском хозяйстве хорошая компания может очень существенно изменить рынок труда, продукции и эффективно зарабатывать прибыль. Например, холдинг «Русское поле» Владимира Коназакова фактически обеспечил работой Каргатский и Убинский районы со средней зарплатой около 30 тыс. руб. — это очень хороший показатель для сельской местности. В этом проекте при активном участии АИР правительством была отремонтирована дорога Каргат — Маршанское. При таких многомиллиардных вложениях инвестора область должна идти навстречу бизнесу — и мы рады, что смогли этому способствовать.

Могу отметить совместную работу с Центром кластерного развития НСО и некоммерческой специальной организацией «Первый зерновой кластер» по формированию кластера по глубокой переработке зерна в Баганском и Карасукском районах.

Сейчас есть перспективный проект и в Болотном, это крупный свиноводческий комплекс с племенным хозяйством. Там предполагаются большие инвестиции, надеюсь, все состоится. Моя мечта — найти бы таких компаний хотя бы по одной на каждый район!

— Говоря об инвестиционных проектах областного масштаба, нельзя не вспомнить территории опережающего развития — уже действующую в Линево и перспективную в Горном.

— Да, относительно ТОСЭР «Линево» мы ведем переговоры с более чем 40 компаниями, с четырьмя заключены соглашения. «Обувь России» на днях официально стала резидентом ТОСЭР «Линево», на площадке уже идут подготовительные работы, ожидаем начало реализации проекта компаний «Центр технологий Лантан» и СКБ «Катализатор». Думаю, года через два-три в Линево мы увидим серьезные изменения.

Что касается поселка Горный, то межведомственная комиссия все документы уже подписала и они находятся на утверждении в правительстве.

На мой взгляд, в рамках концепции «Академгородок 2.0» можно было бы подумать о создании аналога ТОСЭР. Для того, чтобы удачные стартапы не уходили за границу, а размещали производство на месте — нужно делать зоны с льготным налогообложением, хотя бы на какой-то период. Иначе мы опять совершим научные открытия для заграницы.

— Расскажите о новом направлении работы АИР — Региональном центре компетенций в сфере повышения производительности труда?

— Действительно, в структуре АИР летом появился такой центр. Он создан в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Задача центра в том, чтобы совместно с федеральными экспертами провести на выбранных участках производства новосибирских компаний полный аудит и выявить те резервы, которые помогут повысить производительность труда. В мире уже давно широко известны технологии бережливого производства, в России и в Новосибирске некоторые компании уже внедрили их. Вместе с тем большинство предприятий пока не знакомо с этими технологиями, есть много препятствий: боязнь изменений, недоверие к компетенции фирм, предоставляющих данные услуги, в конце концов, цена. Теперь провести анализ и пересмотреть свою систему работы можно за счет государства, для этого и создан Региональный центр компетенций. Кроме того, компании по результатам реализации проектов по повышению производительности труда на одном из участков производства могут инициировать новые проекты и получить льготное кредитование Фонда развития промышленности.

Источник: Ъ