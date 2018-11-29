Задавила рабочего упавшая опалубка на стройке в Новосибирске

Упавшая конструкция придавила рабочего на стройке в Заельцовском районе Новосибирска 28 ноября. Травмированного строителя увезли не на «скорой». Происшествие на стройке засняли случайные очевидцы. Видео появилось в социальных сетях.

Как сообщает АСТ-54, инцидент произошел днем на строительной площадке на улице Сухарная. По данным очевидцев, во время строительных работ упала опалубка перекрытия и придавила одного из строителей.

Судьба рабочего взволновала пользователей соцсетей. Судя по видео, которое снял очевидец, пострадавшего положили в пустую емкость из-под раствора и опустили на землю. После этого пострадавшего перенесли не в скорую помощь, а в подъехавший легковой автомобиль. Попал ли мужчина в больницу, и насколько серьезной оказалась травма – пока не известно. Подробности уточняются.