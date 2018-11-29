КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам квартиру
Срочно продам комнаты на 1 и 2 этаже
Срочно продам квартиры на 2 и 6 этаже
продам
Продам 3-ю
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За грант на обучение в плехановском РЭУ борются 26 тыс. школьников из Новосибирской области

Задавила рабочего упавшая опалубка на стройке в Новосибирске

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

На лечение онкобольных в два раза увеличат финансирование

Такси протащило 15 метров на капоте пожилую женщину в Новосибирске

Зеленая вспышка: Метеор пронесся в небе над Бердском

Украина массово отказывает россиянам во въезде

На 10 млрд рублей купит алюминия после санкций правительство России

Подала в суд на застройщика и требует объявить ЧС по 10-этажке УК в Бердске

Силуанов: Профицит бюджета помогает бороться с санкциями

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


За грант на обучение в плехановском РЭУ борются 26 тыс. школьников из Новосибирской области

Всего более 60 тыс. школьников Сибири участвуют в конкурсе «Мой первый бизнес», который проводит АНО «Россия – страна возможностей».

29.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За грант на обучение в плехановском РЭУ борются 26 тыс. школьников из Новосибирской области

Талантливых школьников распознают в младших классах

Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря. Ребята до 18 лет борются за гранты на обучение в РЭУ им. Плеханова, путевки в образовательные центры и на бизнес-интенсивы и за модные гаджеты.

В конкурсе «Мой первый бизнес» принимают участие уже 64 894 школьников Сибирского федерального округа (в прошлом году было всего 50 217 заявок). В числе лидеров также ребята из Центрального федерального округа (293 543) и Приволжского федерального округа (90 667).

Лидерами по количеству участников среди субъектов РФ на данный момент являются: Москва (222 515), Свердловская обл. (35 185), Санкт-Петербург (33 499), Новосибирская область (25 880), Краснодарский край (17 759), Республика Татарстан (13 897), Республика Башкортостан (13 649).

В конкурсе представлено 5 направлений (треков): Инновации, Сделай своими руками, Свой видеоблог, Интернет-продажи, Командный бизнес-проект. По данным руководителя конкурса «Мой первый бизнес», Ярослава Самылина на данный момент больше всего ребят зарегистрировано в номинации Сделай своими руками (90 591), а также Свой видеоблог (92 561). Прошли теоретический блок порядка 270 тысяч ребят, выполнили все задания в треках более 100 тысяч школьников.

Наставники конкурса в обращениях к участникам отвечают на самые волнующие ребят вопросы: как начать свой бизнес, как придумать идею, кто такой предприниматель, как увеличивать продажи, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

«Одно из главных качеств предпринимателя – в том, что, придумав идею, он действует. Недостаточно просто найти крутой товар или придумать услугу. Самое сложное в любом бизнесе — это продажи и привлечение клиентов. Для того, чтобы школьнику привлекать клиентов, совсем не обязательно сразу делать сложный сайт. Самый простой и знакомый для ребят вариант для старта – продажи в интернете. Всегда лучше продавать там, где уже есть большое скопление целевой аудитории», – отмечает наставник трека «Интернет-продажи» Мари Сенн.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новый номер «Свидетеля»: а снег идёт… За грант на обучение в плехановском РЭУ борются 26 тыс. школьников из Новосибирской области ЛДПР поздравляет Павла Дятлова

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика