За грант на обучение в плехановском РЭУ борются 26 тыс. школьников из Новосибирской области

Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря. Ребята до 18 лет борются за гранты на обучение в РЭУ им. Плеханова, путевки в образовательные центры и на бизнес-интенсивы и за модные гаджеты.

В конкурсе «Мой первый бизнес» принимают участие уже 64 894 школьников Сибирского федерального округа (в прошлом году было всего 50 217 заявок). В числе лидеров также ребята из Центрального федерального округа (293 543) и Приволжского федерального округа (90 667).

Лидерами по количеству участников среди субъектов РФ на данный момент являются: Москва (222 515), Свердловская обл. (35 185), Санкт-Петербург (33 499), Новосибирская область (25 880), Краснодарский край (17 759), Республика Татарстан (13 897), Республика Башкортостан (13 649).

В конкурсе представлено 5 направлений (треков): Инновации, Сделай своими руками, Свой видеоблог, Интернет-продажи, Командный бизнес-проект. По данным руководителя конкурса «Мой первый бизнес», Ярослава Самылина на данный момент больше всего ребят зарегистрировано в номинации Сделай своими руками (90 591), а также Свой видеоблог (92 561). Прошли теоретический блок порядка 270 тысяч ребят, выполнили все задания в треках более 100 тысяч школьников.

Наставники конкурса в обращениях к участникам отвечают на самые волнующие ребят вопросы: как начать свой бизнес, как придумать идею, кто такой предприниматель, как увеличивать продажи, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

«Одно из главных качеств предпринимателя – в том, что, придумав идею, он действует. Недостаточно просто найти крутой товар или придумать услугу. Самое сложное в любом бизнесе — это продажи и привлечение клиентов. Для того, чтобы школьнику привлекать клиентов, совсем не обязательно сразу делать сложный сайт. Самый простой и знакомый для ребят вариант для старта – продажи в интернете. Всегда лучше продавать там, где уже есть большое скопление целевой аудитории», – отмечает наставник трека «Интернет-продажи» Мари Сенн.