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На лечение онкобольных в два раза увеличат финансирование

Скворцова: Огромные дополнительные ресурсы выделяются на химиотерапию.

29.11.2018 Фото: Global Look Press/Pascal Deloche / GODONG Нет комментариев
 
На лечение онкобольных в два раза увеличат финансирование

Фото: Global Look Press/Pascal Deloche / GODONG

Финансирование лечения онкобольных в России в следующем году увеличится почти в два раза. На эти цели будет выделено 150 млрд рублей, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Одно из наших с вами общих завоеваний — это то, что огромные дополнительные ресурсы выделяются на химиотерапию», — заявила она на IХ Всероссийском конгрессе пациентов.

Министр также рассказала об обучающей дистанционной программе для врачей по ранней диагностике рака, которая была разработана в ведомстве. По словам Скворцовой, на сегодняшний день более 80% участковых терапевтов успешно прошли ее. В настоящее время программу расширяют на педиатров и более узких специалистов, пишет ТАСС.

26 ноября президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам одобрил паспорта четырех национальных проектов из 13 — «Образование», «Наука», «Демография» и «Здравоохранение». Последний предполагает, в частности, снижение смертности от онкозаболеваний.

В конце мая в интервью «Известиям» министр здравоохранения РФ рассказала, что делает ведомство для сокращения смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: iz.ru


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