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В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники принимают жителей Бердска

Единороссы ждут бердчан в мэрии, ДК «Родина» и в местом отделении партии. Личный прием проведут также глава города и главврач ЦГБ.(ГРАФИК)

29.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
В честь дня рождения Единой России депутаты и чиновники принимают жителей Бердска

Сессии ведет спикер Валерий Бадьин, мэр Евгений Шестернин — присутствует

 В связи с 17-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года в Бердске организован личный прием граждан депутатами – членами фракции «Единая Россия» и должностными лицами – членами партии.

Для удобства граждан прием организован по нескольким адресам:

  1. ул. Горького, 9 (кабинет 34, Совет депутатов города Бердска)

29.11.2018

четверг

10.00 – 12.00

Чебаненко О.Ю., избирательный округ № 18

12.00 – 14.00

Бадьин В.Г., избирательный округ № 6

14.00 – 16.00

Онищенко С.А., избирательный округ № 8

16.00 – 18.00

Онищенко С.А., избирательный округ № 8

 2) ул. Микрорайон, 48Б (ДК «Родина», приемная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области):

29.11.2018

четверг

14.00 – 16.00

Белов С.А., избирательный округ № 22

16.00 – 18.00

Белов С.А. , избирательный округ № 22

 

3) ул. Ленина, 52, кв. 2, домофон (Местное отделение партии «Единая Россия»): 

30.11.2018

пятница

10.00 – 12.00

— Скоромных  Наталья Юрьевна, начальник отдела социального обслуживания населения администрации.

 — Лильбок Татьяна Михайловна, директор МБУ «Отдел по делам молодежи»

12.00 – 14.00

— Краморов Юрий Николаевич,  главный врач 
ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»

14.00 – 16.00

— Захаров Владимир Николаевич, заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству)

16.00 – 18.00

— Шестернин Евгений Анатольевич, Глава города Бердска

— Родина Зоя Николаевна, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

— Бадьин Валерий Георгиевич, секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия»

 


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(7) Комментариев

  1. Гость

    На заслуженный покой пора этой ….ии.

    Thumb up 11 Thumb down 1

    • Аноним

      посмотрите, в каких партиях эта компания не состояла, теперь они ЕР-цы, пролетит на очередных выборах и опять пристроятся к победителям.
      Походу все они скоро начнут откапывать парт. билеты и доказывать, что всегда, в душе были коммунистами.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Аноним

    Вот они — ум, честь и совесть нашей эпохи. :-D Надо список сохранить (чтоб не забыть) и вычеркнуть их из своей жизни навсегда. Чаоооо :-!

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Аноним

      сохраните этот список, думаю это последние выборы, которые выиграла эта команда. Посмотрим куда наши товарисчи потом разбегутся.

      Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Новый мэр

    Ну вот и списки не надо составлять, спасибо редакции

    Thumb up 3 Thumb down 2

  4. ФАГ

    С чего это вдруг шпана зашевелилась!? До выборов еще далеко.

    Thumb up 5 Thumb down 4

  5. Аноним

    С удовольствием прийду. На щёки их посмотреть :-D

    Thumb up 0 Thumb down 2

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