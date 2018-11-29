В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники принимают жителей Бердска

В связи с 17-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года в Бердске организован личный прием граждан депутатами – членами фракции «Единая Россия» и должностными лицами – членами партии.

Для удобства граждан прием организован по нескольким адресам:

ул. Горького, 9 (кабинет 34, Совет депутатов города Бердска)

29.11.2018 четверг 10.00 – 12.00 Чебаненко О.Ю., избирательный округ № 18 12.00 – 14.00 Бадьин В.Г., избирательный округ № 6 14.00 – 16.00 Онищенко С.А., избирательный округ № 8 16.00 – 18.00 Онищенко С.А., избирательный округ № 8

2) ул. Микрорайон, 48Б (ДК «Родина», приемная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области):

29.11.2018 четверг 14.00 – 16.00 Белов С.А., избирательный округ № 22 16.00 – 18.00 Белов С.А. , избирательный округ № 22

3) ул. Ленина, 52, кв. 2, домофон (Местное отделение партии «Единая Россия»):