В честь дня рождения «Единой России» депутаты и чиновники принимают жителей Бердска

Сессии ведет спикер Валерий Бадьин, мэр Евгений Шестернин — присутствует
В связи с 17-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 26 ноября по 30 ноября 2018 года в Бердске организован личный прием граждан депутатами – членами фракции «Единая Россия» и должностными лицами – членами партии.
Для удобства граждан прием организован по нескольким адресам:
ул. Горького, 9 (кабинет 34, Совет депутатов города Бердска)
29.11.2018
четверг
10.00 – 12.00
Чебаненко О.Ю., избирательный округ № 18
12.00 – 14.00
Бадьин В.Г., избирательный округ № 6
14.00 – 16.00
Онищенко С.А., избирательный округ № 8
16.00 – 18.00
Онищенко С.А., избирательный округ № 8
2) ул. Микрорайон, 48Б (ДК «Родина», приемная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области):
29.11.2018
четверг
14.00 – 16.00
Белов С.А., избирательный округ № 22
16.00 – 18.00
Белов С.А. , избирательный округ № 22
3) ул. Ленина, 52, кв. 2, домофон (Местное отделение партии «Единая Россия»):
30.11.2018
пятница
10.00 – 12.00
— Скоромных Наталья Юрьевна, начальник отдела социального обслуживания населения администрации.
— Лильбок Татьяна Михайловна, директор МБУ «Отдел по делам молодежи»
12.00 – 14.00
— Краморов Юрий Николаевич, главный врач ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница»
14.00 – 16.00
— Захаров Владимир Николаевич, заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству)
16.00 – 18.00
— Шестернин Евгений Анатольевич, Глава города Бердска
— Родина Зоя Николаевна, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
— Бадьин Валерий Георгиевич, секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия»
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На заслуженный покой пора этой ….ии.
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посмотрите, в каких партиях эта компания не состояла, теперь они ЕР-цы, пролетит на очередных выборах и опять пристроятся к победителям.
Походу все они скоро начнут откапывать парт. билеты и доказывать, что всегда, в душе были коммунистами.
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Вот они — ум, честь и совесть нашей эпохи. Надо список сохранить (чтоб не забыть) и вычеркнуть их из своей жизни навсегда. Чаоооо
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сохраните этот список, думаю это последние выборы, которые выиграла эта команда. Посмотрим куда наши товарисчи потом разбегутся.
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Ну вот и списки не надо составлять, спасибо редакции
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С чего это вдруг шпана зашевелилась!? До выборов еще далеко.
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С удовольствием прийду. На щёки их посмотреть
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