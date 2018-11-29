Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

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Под домашним арестом обвиняемого в махинациях с землей экс-начальника полиции Бердска оставил суд
Сергей Клинков: Я предотвратил рейдерский захват «Мастер и К» в Бердске
Скандал: За голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске
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