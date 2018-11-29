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Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Началась работа по изданию второго выпуска книжек «Мое солнышко». Весь 2018 год каждой маме дарили в роддоме Бердска этот уникальный набор. Будут дарить и в 2019 году.

29.11.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Обложки книжек в наборе «Мое солнышко»

Идея выпуска сборник полезных советов для мам зародилась летом 2017 года в администрации Бердска. Вдохновителем стал глава города Евгений Шестернин. Издательский дом «БукЪвица» поддержал проект.
Весь 2018 год мамам и новорожденным Бердска дарили набор из трех книг под общим названием «Мое солнышко».
В книжке «Мамина песня» собраны колыбельные, во второй ««При солнышке тепло, а при матери — добро» стишки и потешки для малышей.
А в третьей — «Заботливая мама» — собраны советы для новоиспеченных мам и пап и ответы на спорные и важные вопросы: как правильно кормить грудью; что делать, чтобы появилось материнское молоко; что взять с собой в роддом; что нужно малышу в первые дни жизни; как справиться с послеродовой депрессией; как меняется женское здоровье после рождения ребенка; надо ли пеленать малыша; как вовремя выявить ДЦП у ребенка; что делать мамам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; какие выплаты положены при рождении ребенка; о чем нужно знать и помнить папе и многое-многое другое.
Именно сюда мы и приглашаем вас с рекламой. Воспользуйтесь возможностью рассказать о своей услуге, товаре своей аудитории – мамам и папам, в семье которых родился малыш.
Звоните Елене Лапиной – 8-913-947-84-69, ответим на все вопросы! Спешите — лучше успеть, чем опоздать! Время работы над проектом ограниченно.

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»


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