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Украина массово отказывает россиянам во въезде

Российский политолог призывает граждан РФ воздержаться от поездок: неадекватные украинские власти могут взять их в заложники и попытаться обменять на задержанных моряков.

28.11.2018 Фото: ТАСС Нет комментариев
 
 

Украина массово отказывает россиянам во въезде

Украина не пускает россиян

Посольство РФ в Киеве предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину. Госпогранслужба Украины начала чаще отказывать россиянам во въезде на территорию страны, сообщается на сайте российского посольства.

При этом подобные отказы происходят, несмотря на соблюдение российскими гражданами всех требований, отметили в диппредставительстве.

«Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается», – говорится в сообщении.

Посольство направило в МИД Украины ноту с просьбой дать объяснение массового недопуска россиян, а также прекратить дискриминационные действия украинских пограничников.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что сотрудники ведомства отказали во въезде в страну более 75 гражданам России в аэропортах Киева.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию.

«Считаю, что россиянам сейчас необходимо воздержаться от поездок на Украину, поскольку действия украинских властей неадекватны. Они могут захватить любого гражданина России безо всяких на то оснований, только ради того, чтобы получить себе новых заложников и требовать затем их обмена на украинских моряков-нарушителей границы. Никакие проверочные мероприятия они не проводят и не собираются проводить. Просто это такой демонстративный жест в адрес России», – считает Владимир Корнилов.

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15-ти суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц – от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.


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