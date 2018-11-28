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На 10 млрд рублей купит алюминия после санкций правительство России

Если владелец «РусАла» Олег Дерипаска не сможет договориться об отмене санкций, закупки алюминия в Росрезерв рассматриваются как наиболее очевидный механизм поддержки компании.

28.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На 10 млрд рублей купит алюминия после санкций правительство России

«РусАл» попал в санкционные списки США 6 апреля

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн. Соответствующее распоряжение главы кабмина РФ Дмитрия Медведева опубликовано в среду на сайте правительства.

По текущему курсу ЦБ РФ выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн. Это порядка 5% от выручки «РусАла» за третий квартал 2018 года ($2,92 млрд)

На фоне этих сообщений акции «РусАла» ускорили рост: на Московской бирже к 10:55 МСК акции «РусАла» выросли до 29,365 рубля (+2,2%), полностью отыграв снижение вместе со всем рынком в начале недели на новостях о керченском инциденте с Украиной.

«РусАл» попал в санкционные списки США 6 апреля. Производитель алюминия является одной из крупнейших компаний, когда-либо включавшихся в эти списки.

10 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), в очередной раз продлила крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции «РусАлом» — с 12 декабря 2018 года до 7 января.

Если владелец «РусАла» Олег Дерипаска не сможет договориться о OFAC об отмене санкций, закупки алюминия в Росрезерв рассматриваются как наиболее очевидный механизм поддержки компании. «РусАлу», продающему 80% продукции на экспорт, необходимо в течение 2 лет реализовывать алюминий государству, пока не будет выстроена новая система сбыта с упором на Азию, говорил ранее источник, знакомый с бизнесом компании.

Источник: Интерфакс


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