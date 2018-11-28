Футбольная форма — гарантия качества занятий спортом

Шорты.

Футболка.

Гетры.

Бутсы.

Щитки.

Сегодня футбол привлекает многих мальчишек с раннего возраста. Поэтому вопрос, какой должна быть футбольная форма очень актуальный. К футбольной форме во все времена предъявлялись одинаковые требования. Она должна гарантировать безопасность, быть удобной и качественной. В состав спортивных комплектов входят:

Для занятий зимой используются брюки, шапки, шерстяное белье и перчатки. Важно, чтобы брюки были зауженные, но при этом не стесняли движений.

Традиционно основным предметом футбольной формы считается футболка. Именно под неё подбираются шорты. Сегодня для пошива спортивных комплектов используется специальная ткань из полиэфирных волокон. Такой материал отличается хорошими дышащими свойствами и способен моментально выводить лишнюю влагу. Очень часто используются специальные сетчатые вставки, которые повышают комфортность футбольной формы.

Спортивная одежда должна гарантировать свободу движений. Любой дискомфорт может вызвать у ребенка нежелание заниматься футболом. Очень важно убедится в качестве швов. Поскольку ребенок во время тренировок будет много двигаться, то нужно исключит риски натирания.

Не следует забывать о практичности формы. Футбольные тренировки проводятся на газонах, поэтому вещи придется регулярно стирать. Чтобы гарантировать опрятный внешний вид юного спортсмена, футбольная форма должна быть пошита из материалов, которые хорошо отстирываются.

Следует при выборе спортивного комплекта уделить внимание оформлению. Если ребенок болеет за определенную команду, то для того, чтобы поддержать его интерес, рекомендуется приобрести ее форму. Такие модели сегодня представлены в огромном разнообразии в специализированных магазинах.

Гетры, которые входят в комплект, должны быть высокими. Важно, чтобы они закрывали щитки. Для их изготовления используются синтетические материалы, которые способны надежно фиксировать икроножные мышцы и хорошо впитывают влагу, сохраняя тепло. Бутсы должны быть изготовлены из качественной кожи. При этом они должны точно соответствовать размеру ноги ребенка.