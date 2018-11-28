Подала в суд на застройщика и требует объявить ЧС по 10-этажке УК в Бердске

В середине ноября управляющая компания «Маг-Сервис» подала иск на застройщик дома №126 по улице Ленина в Бердске — на ООО «Стройинвестпроект». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор УК Алексей Тимофеев 27 ноября.

-Люди пришли в УК и попросили, чтобы мы их взяли на баланс. По их словам, дом хоть и новый, но уже разрушается. Мы неоднократно обращались к застройщику с указанием недоделок и с требованиями их ликвидировать. Один раз получили ответ, что якобы работы выполняются. Но это не соответствовало действительности и ничем не подтвердилось. Далее началось полное игнорирование наших обращений. Поэтому мы пошли другим путем и обратились в суд. По доверенности от имени собственников мы просим застройщика выполнить свои гарантийные обязательства на конструкцию и элементы дома, инженерное оборудование, в целом ответить за качество постройки, — прокомментировал Алексей Тимофеев.

Он отметил, что в управление УК «Маг-Сервис» дом перешел 1 июля 2018 года. Специалисты компании два дня потратили на составление объемной дефективной ведомости, но в процессе эксплуатации выявились и другие проблемы.

-В доме работает все более или менее нормально, но со временем выявились другие нюансы. Например, застройщик дом сдал каким-то способом, но нет подтверждения и актов, что строительство дома выполнено согласно проекту. Сети городу не переданы, бердский Комбинат бытовых услуг не принял наружные канализационные сети — все коммуникации дома находятся на балансе у застройщика. Получается некий замкнутый круг, — констатирует Тимофеев.

По его словам, в мае 2016 года специалисты администрации Бердска выдали застройщику документ, который позволил ввести дом в эксплуатацию, но «под гарантийные письма».

-У меня есть документ, подписанный главным архитектором Бердска о вводе дома в эксплуатацию. Гарантийные письма мы запрашивали у застройщика и администрации, однако их нам никто предоставить не может, — сетует директор УК «Маг-Сервис».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде, Алексей Тимофеев направил два иска в отношении застройщика.

— Иски в отношении ООО «Стройинвестпроект» от 9 и 23 ноября возвращены заявителю, так как Тимофеев подал исковое заявление, но не приложил к нему копию доверенности, — рассказала помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова.

Как выяснилось, у дома № 126 по улице Ленина помимо проблем с канализацией есть и трудности с электричеством — дом запитан как стройплощадка. Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что с сентября 2018 год руководство бердского участка АО «Новосибирскэнергосбыт» несколько раз порывалось отключить дом от электроэнергии. По всей видимости, жители дома задолжали энергетикам. Сегодня управляющая компания собирает деньги с жильцов дома и перечисляет их на счет АО «Новосибирскэнергосбыта».

-В бердском участке АО «Новосибирскэнергосбыт» узнали о существовании этого многоквартирного дома от меня, когда я написал письмо о заключении договора. Я настаивал и писал письма с требованием объявить ЧС по строительству этого жилого дома, чтобы уйти в зиму на нормальном электроснабжении. В начале сентября мы совместно с Тиграном Апресяном (директор бердского отделения НЭС — прим. ред.) провели совещание и приняли решение по нормализации энергоснабжения этого дома. Была найдена частная сетевая компания, которая была готова выкупить подстанцию, выполнить все технические условия РЭС, чтобы не было проблем у жильцов дома. Но воз и ныне там — все упирается в застройщика, — рассказал Алексей Валерьевич.

Канализация, электроснабжение, не отмежеванная территория дома — о всех проблемах дома №126 по улице Ленина в горадминистрации знают и помогают жителям высотки по мере необходимости.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 5 октября фекальные потоки новостройки выплеснулись на проезжую часть улицы Ленина и дошли до трассы Р-256. Причиной подпора канализации оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями, которое вытащили из трубы. Для ликвидации аварии бердский КБУ вскрыл большой участок дороги и переложил 15 метров канализационных труб.