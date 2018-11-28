Подешевели бензин и солярка на АЗС Бердска

На прошедшей неделе в Новосибирской области снизились цены на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-98. Дизельное топливо с 19 по 26 ноября на заправках стало дешевле на 1%, бензин АИ-98 – на 0,1%, сообщил сегодня, 28 ноября, Новосибирскстат.

На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,30 рубля за литр, марки АИ-95 – от 43,10 до 44,40 рубля за литр, марки АИ-98 – от 47,20 до 50,50 рубля за литр, дизельное топливо – от 46,80 до 53,50 рубля за литр.