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Подешевели бензин и солярка на АЗС Бердска

Дизельное топливо с 19 по 26 ноября уменьшилось в цене на 1%, бензин АИ-98 – на 0,1%.

28.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Подешевели бензин и солярка на АЗС Бердска

АЗС снова меняет ценники

На прошедшей неделе в Новосибирской области снизились цены на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-98. Дизельное топливо с 19 по 26 ноября на заправках стало дешевле на 1%, бензин АИ-98 – на 0,1%, сообщил сегодня, 28 ноября, Новосибирскстат.

 

На наблюдаемых АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,30 рубля за литр, марки АИ-95 – от 43,10 до 44,40 рубля за литр, марки АИ-98 – от 47,20 до 50,50 рубля за литр, дизельное топливо – от 46,80 до 53,50 рубля за литр.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    На ГПН цена стабильна очень давно, как и на всех других крупных АЗС.
    Так понимаю какие то мелкие заправки чет переписывают, а это влияет на среднее?

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    • a.danilov

      почему мелкие? Это могут быть АЗС крупных сетей. Просто расположены где-нибудь в дальних деревнях. Там ценник часто бывает сильно ниже, чем на трассах с высоким трафиком.
      Соответственно «средняя по больнице» цена в данной сети АЗС будет ниже.

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      • Аноним

        может в курсе, а как эта «средняя» рассчитывается вообще?
        Скажем есть
        — АЗС1, продающая 10 тонн в сутки по 40 рублей
        — и АЗС2, продающая 100 литров в сутки (и больше не могет как ни старайся) по 35 рублей.

        Средняя какая окажется?

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        • a.danilov

          без понятия. Просто предположил.
          Но, не думаю, что объём учитывается.

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          • Аноним

            Если объем не учитывается, то это вообще бредовая цифра.

            Аналогия: есть цена предложений, а есть цена сделок.
            Механизм изменения средней цены предложений примитивен

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