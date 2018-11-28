Подешевели бензин и солярка на АЗС Бердска

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На ГПН цена стабильна очень давно, как и на всех других крупных АЗС.
Так понимаю какие то мелкие заправки чет переписывают, а это влияет на среднее?
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почему мелкие? Это могут быть АЗС крупных сетей. Просто расположены где-нибудь в дальних деревнях. Там ценник часто бывает сильно ниже, чем на трассах с высоким трафиком.
Соответственно «средняя по больнице» цена в данной сети АЗС будет ниже.
1 0
может в курсе, а как эта «средняя» рассчитывается вообще?
Скажем есть
— АЗС1, продающая 10 тонн в сутки по 40 рублей
— и АЗС2, продающая 100 литров в сутки (и больше не могет как ни старайся) по 35 рублей.
Средняя какая окажется?
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без понятия. Просто предположил.
Но, не думаю, что объём учитывается.
0 0
Если объем не учитывается, то это вообще бредовая цифра.
Аналогия: есть цена предложений, а есть цена сделок.
Механизм изменения средней цены предложений примитивен
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