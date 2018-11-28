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Изрезал ножом чистившего дороги тракториста пьяный житель поселка Вега в Бердске

Поселковцу не понравилось, как убирали снег. По версии очевидцев, напавший искромсал шины трактора. Веговцы возмущены: чистить снег в поселке нечем.

28.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Изрезал ножом чистившего дороги тракториста пьяный житель поселка Вега в Бердске

Трактор «Беларусь» самый популярный в Бердске на чистке снега

Изрядно выпившему жителю поселка Вега в минувший понедельник, 26 ноября, не понравилась работа пенсионера-тракториста. Свои претензии он решил высказать «по-мужски», подождав работника возле правления и напав на него с ножом. О кровавой расправе в поселке «Курьер. Среда. Бердск» рассказал член правления ЖСК «Юго-Восточный» Михаил.

-Все выходные шёл снег. У жителей посёлка Вега собственный трактор, и каждый снегопад один и тот же тракторист чистит на нём дороги. Правление купило простой трактор «Беларусь» с отвалом, который оттесняет снег на обочины. Пьющему с выходных жителю посёлка не понравилась работа тракториста. Он пришел в правление, чтобы выяснить адрес водителя трактора. Но ему его никто не дал, — сообщил Михаил.

Но настойчивый мужчина дождался тракториста-пенсионера возле правления ЖСК «Юго-Восточный». Когда рабочий пригнал технику к зданию, пьяный мужчина напал на него с ножом.

-Он его подкараулил и ударил клинком. Пенсионер заслонился рукой и смог убежать. Пролитая кровь не успокоила дебошира. Сорвав свою злобу на человеке, он принялся кромсать технику и разрезал трактору все покрышки. На своем автомобиле он поехал домой, но затем решил вернуться к зданию правления. Но не доехал — врезался в сугроб на обочине. Где его и задержали сотрудники полиции. Говорят, что у него в машине было ружьё или похожий на него предмет, — рассказал очевидец происшествия.

Сотрудники скорой помощи увезли пострадавшего в больницу, где на раны ему наложили швы. Сегодня ЖСК «Юго-Восточный» подсчитывает убытки — четыре порезанных покрышки, тракторист на больничном с раненой рукой и обездвиженный трактор.

-Сотрудники полиции сделали фотографии трактора, опросили свидетелей происшествия. Хорошо, что история не закончилась трагедией, — резюмировал Михаил.

В пресс-службе главка МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» факт нападения подтвердили:

— Факт подтверждаем. В данный момент проводятся проверочные мероприятия, устанавливается причиненный ущерб. Исходя из опроса очевидцев происшествия и нападающего, установлено, что житель поселка Вега неоднократно обращался в правление по поводу того, что снег, который сгребал трактор, высыпался к месту парковки его дома. 26 ноября этот мужчина начал резать колеса трактора, в этот момент к нему подошел водитель трактора, который хотел помешать этому. Тогда водителю техники были нанесены ножом травмы не опасные для жизни. Медицинского подтверждения факта алкогольного опьянения мужчины нет, но стороны конфликта и очевидцы инцидента этого не отрицают.

В полицейском ведомстве отметили, что нападавший не угрожал жизни тракториста и членам правления, но в ходе проверки обследуются все обстоятельства происшествия.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что нападавший на пенсионера мужчина достаточно обеспеченный и это, по мнению многих жителей Веги, поможет ему избежать ответственности за нападение на человека.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Если цели убить/обворовать/покалечить не было — то ограничатся административкой.
    Но оплатить придется и лечение и покрышки — это минимум.

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  2. 0999

    Аллё, полиция вы там совсем …лись ? Человек кинулся с ножом на водителя, порезал его, чудом не убил, т.к. тот закрылся и убежал. А вы говорите, что нападавший не угрожал жизни тракториста.. Ну да не угрожал, просто достал нож и начал крамсать. Я бы посмотрел какая реакция была если бы он сотрудника полиции порезал в кровь, тоже наверное говорили бы » ведомстве отметили, что нападавший не угрожал жизни тракториста и членам правления, но в ходе проверки обследуются все обстоятельства происшествия.» ? :-D Да этого потрошителя уже бы как минимум закрыли, да и присел бы он по итогу 100%. Ну а тут же тракторист, подумаешь их же много..

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    • Аноним

      вопрос немного иначе стоит: насколько понял из статьи, заявление за порчу имущества есть, а заявления от пострадавшего пока нет.
      Поскольку нет убийства и тяжкого вреда, то дело возбуждается только по заявлению.

      Thumb up 2 Thumb down 1

      • a.danilov

        тяжкий вред может ещё и по итогам госпитализации быть.
        Но, вообще, странно- нападение с ножом и нанесение колото-резаных ран не считается умыслом на убийство?
        чуднО

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