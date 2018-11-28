Ногой в голову ударил ребенка тренер единоборств в Наро-Фоминске

Следователи по результатам проверки появившейся в СМИ информации о том, что тренер спортивной секции применил силу против ребенка, возбудили уголовное дело, сообщает управление СКР по Московской области.
Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Наро-Фоминске тренер спортивной секции применил по отношению к ребенку физическую силу, чтобы наказать мальчика за ошибку.
«Следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации, выявленной в сюжете одного из федеральных каналов о применении нанесения тренером школы единоборств в отношении ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года, тренер полноконтактного боевого единоборства, находясь в помещении спортивной школы в Наро-Фоминске, во время тренировки нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику.
«Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавляется в сообщении.
По данным ведомства, сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по получению и закреплению доказательной базы.
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