Национальной политике и толерантности обучают сибиряков в Новосибирске

Более 200 специалистов из Новосибирской области и других регионов Сибирского федерального округа, работающих в сфере межнациональных отношений, принимают участие в обучающем семинаре «Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации», который 27 ноября стартовал в регионе. Мероприятие пройдет в течение трех дней при поддержке областного правительства.

Как отметил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, в условиях этнокультурного многообразия реализация эффективной государственной национальной политики невозможна без стратегического видения развития межнациональных отношений, определения приоритетных целей и задач государственного управления в этой сфере. В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года отражены основополагающие принципы укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России.

От имени главы региона Андрея Травникова участников мероприятия поприветствовал заместитель губернатора Сергей Нелюбов. «Этноконфессиональные отношения – это принципиально важный, ключевой вопрос для нашего региона, поскольку в Новосибирской области проживают представители 180 национальностей. Ежегодно на миграционный учет становятся более 250 тысяч человек. Кроме того, в нашей области зарегистрировано 76 общественных национальных организаций, которые представляют 27 национальностей», – отметил он.

В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин сообщил, что вопрос проведения подобных мероприятий был рассмотрен на Совете при Президенте по межнациональным отношениям. «В нашей стране реализуется ряд масштабных экономических проектов, которые затрагивают как территории проживания коренных малочисленных народов, так и способствуют привлечению трудовых ресурсов из других регионов и иностранных граждан, – отметил Михаил Мишин. – Это требует широких знаний от специалистов в сфере межнациональных отношений, которые становятся все более востребованными. В этом году были утверждены государственные стандарты по подготовке специалистов в данной сфере и квалификационные требования для государственных служащих. В Новосибирскую область прибыл очень высокий состав лекторов – это эксперты из самых широких областей, в том числе имеющие практический опыт».

Семинар продолжит работу 28-29 ноября, в мероприятии принимают участие более 200 специалистов региональных и муниципальных органов власти из Новосибирской области и других субъектов Сибирского федерального округа, работающих в сфере культуры, образования, внутренней политики и межнациональных отношений. Программа мероприятия включает в себя лекции и практические занятия, которые проведут преподаватели МГУ, известные ученые и эксперты. В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.