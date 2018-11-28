Такси протащило 15 метров на капоте пожилую женщину в Новосибирске

Сбил пешехода в Советском районе Новосибирска таксист утром в среду.

Пожилая женщина 28 ноября около 8:15 переходила дорогу по пешеходному переходу напротив дома №33 на улице Приморской.

Таксист на Renault Logan ехал в сторону плотины ГЭС, сбил женщину и прокатил её на капоте около 15 метров, сообщает подписчик АСТ-54.

Женщину увезли на машине скорой помощи в больницу. У автомобиля такси повреждён капот, разбито лобовое стекло. Водитель остался на месте ДТП, вину не отрицал.

ГИБДД разбирается в происшествии.