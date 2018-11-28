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Такси протащило 15 метров на капоте пожилую женщину в Новосибирске

Таксист на Renault Logan сбил пешехода на «зебре» в Советском районе. Пострадавшую с места ДТП увезла «скорая». У машины разбиты капот и лобовое стекло.

28.11.2018 Фото: АСТ-54 9 коммент.
 
Такси протащило 15 метров на капоте пожилую женщину в Новосибирске

Капот такси поврежден

Сбил пешехода в Советском районе Новосибирска таксист утром в среду.

Пожилая женщина 28 ноября около 8:15 переходила дорогу по пешеходному переходу напротив дома №33 на улице Приморской.

Таксист на Renault Logan ехал в сторону плотины ГЭС, сбил женщину и прокатил её на капоте около 15 метров, сообщает подписчик АСТ-54.

Женщину увезли на машине скорой помощи в больницу. У автомобиля такси повреждён капот, разбито лобовое стекло. Водитель остался на месте ДТП, вину не отрицал.

ГИБДД разбирается в происшествии.

Такси протащило 15 метров на капоте пожилую женщину в Новосибирске


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    «Пешеходу нужно осматриваться даже на «зебре»?»

    ПДД. Глава 4. Права и обязанности пешеходов
    17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги, УБЕДИВШИСЬ, что выход на проезжую часть дороги безопасен!

    Thumb up 20 Thumb down 3

    • a.danilov

      плюсанул.
      Пешеход не просто «может», а обязан(!) осматриваться перед пересечением проезжей части, согласно ПДД. Зебра- это лишь участок, где пешеходу даются некоторые поблажки. Но, выходя на дорогу он должен помнить, что это территория автомобилей.

      Thumb up 19 Thumb down 6

      • яшка

        вы это … полегче, а то на нары … того …

        14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, ОБЯЗАН УСТУПИТЬ ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

        Thumb up 5 Thumb down 14

  2. Аноним

    Для полноты картины:
    14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, ОБЯЗАН уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

    Обязанности есть у всех сторон.

    Но заметьте: если пешеход еще не вступил, то останавливаться водитель не обязан!
    Просто многие пешеходы «выпираются» не глядя, а потом возмущенно кричат «ТЫ ОБЯЗАН МЕНЯ ПРОПУСТИТЬ»

    Thumb up 19 Thumb down 3

    • Weton

      Даже если он уже вступил, то водитель еще не обязан остановиться. Пешеход может быть на левой стороне дороги далеко от автомобиля. Слово уступить означает не создавать помех в точке конфликта. А пешеход несёт ответственность за то, что просто не «убедился», что его пропускают.

      Thumb up 2 Thumb down 4

  3. сарказм

    «Таксист на Renault Logan сбил пешехода на «зебре» в Советском районе. Пострадавшую с места ДТП увезла «скорая». У машины разбиты капот и лобовое стекло.»

    С нетерпением ждем от курьера, самоучитель,» как выжить на зебре переходя на зелёный цвет»! А также статью о виновности такого пешехода! А ведь по мнению многих автохамов, пешеход виноват уж в том, что не весит тонну, а значит при столкновении с ним, вред автохаму-убийце минимален! И вообще, как смеет не застрахованный пешеход, вообще переходить улицу? ;)

    Thumb up 5 Thumb down 5

  4. Аноним

    Шутка Жванецкого»С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.»очень точно передает взаимоотношения водителя и пешехода.Будьте взаимовежливыи и здоровы!

    Thumb up 12 Thumb down 0

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