Такси протащило 15 метров на капоте пожилую женщину в Новосибирске

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«Пешеходу нужно осматриваться даже на «зебре»?»
ПДД. Глава 4. Права и обязанности пешеходов
17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги, УБЕДИВШИСЬ, что выход на проезжую часть дороги безопасен!
20 3
плюсанул.
Пешеход не просто «может», а обязан(!) осматриваться перед пересечением проезжей части, согласно ПДД. Зебра- это лишь участок, где пешеходу даются некоторые поблажки. Но, выходя на дорогу он должен помнить, что это территория автомобилей.
19 6
вы это … полегче, а то на нары … того …
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, ОБЯЗАН УСТУПИТЬ ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
5 14
вы меня нарами не пугайте, а учите ПДД. Помимо обязанностей водителей, есть обязанности пешеходов.
19 5
Для полноты картины:
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, ОБЯЗАН уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.
Обязанности есть у всех сторон.
Но заметьте: если пешеход еще не вступил, то останавливаться водитель не обязан!
Просто многие пешеходы «выпираются» не глядя, а потом возмущенно кричат «ТЫ ОБЯЗАН МЕНЯ ПРОПУСТИТЬ»
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Даже если он уже вступил, то водитель еще не обязан остановиться. Пешеход может быть на левой стороне дороги далеко от автомобиля. Слово уступить означает не создавать помех в точке конфликта. А пешеход несёт ответственность за то, что просто не «убедился», что его пропускают.
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читать умеешь?
«вступившим на проезжую часть »
это из ПДД…
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«Таксист на Renault Logan сбил пешехода на «зебре» в Советском районе. Пострадавшую с места ДТП увезла «скорая». У машины разбиты капот и лобовое стекло.»
С нетерпением ждем от курьера, самоучитель,» как выжить на зебре переходя на зелёный цвет»! А также статью о виновности такого пешехода! А ведь по мнению многих автохамов, пешеход виноват уж в том, что не весит тонну, а значит при столкновении с ним, вред автохаму-убийце минимален! И вообще, как смеет не застрахованный пешеход, вообще переходить улицу?
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Шутка Жванецкого»С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.»очень точно передает взаимоотношения водителя и пешехода.Будьте взаимовежливыи и здоровы!
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