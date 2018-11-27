Крупный пожар: СТО с топливом и покрышками горит в Новосибирске

Сотрудники МЧС эвакуировали газовый баллон, три бочки с горюче- смазочными материалами и часть автомобильных покрышек во время ликвидации пожара на станции технического обслуживания в городе Новосибирске на улице Рябиновая вечером во вторник, 27 ноября.
По оперативным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МЧС по Новосибирской области.
На тушение одновременно задействованы три пожарных ствола с пеногенератором и один воздушно-пенный. Работу пожарных расчетов осложняет отсутствие оконных проемов на втором этаже, через которые можно было бы подать в очаг огнетушащие вещества.
В настоящее время на месте проводится ликвидация открытого горения. После чего пожарные приступят к проливке и разбору конструкций – до полного исключения тления. Стремительному развитию пожара способствовала большая горючая загрузка станции техобслуживания, которая на втором этаже полностью было загружено автопокрышками.
В тушении участвуют более 30 человек, девять единиц техники. Сил и средств достаточно. Ходом работ руководит прибывшая к месту служба пожаротушения.
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