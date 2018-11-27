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Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России

Глава Счетной палаты считает, что в 2018 году экономика страны вырастет на 1,6%.

27.11.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Кудрин: попала в серьезную застойную яму экономика России

Дыра в экономике

Российская экономика находится в застое, аналогичном тому, который был только после Второй мировой войны. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках форума Финансового университета.

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста (экономики — прим. ТАСС) 1%. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.

Он напомнил, что экономика РФ должна расти темпами роста не ниже среднемировых. В этом году экономика РФ вырастет на 1,6%, считает Кудрин, что ниже официального прогноза. При этом за текущий год цена на нефть выросла в вдвое. «То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — заключил Кудрин.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Кудрин заблуждается у нас экономический рост, рост зарплат и продолжительность жизни, чтоб вы знали

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  2. Никита

    Ну побольше пусть воруют, может вообще рост прекратится.

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  3. Поросёнок Пётр

    Что-то Кудрина прорвало, то у него в Роскосмосе воруют миллиардами, то застой в экономике, что он себе позволяет =-O Всем известно, что наша страна, под мудрым руководством Великого и Незаменимого Владимира Владимировича Путина, стремительно движется вперёд, от одного прорыва к другому, а всякие кудрины и прочие агенты Госдепа, только и знают, что клеветать и завидовать нашим успехам *NO*

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