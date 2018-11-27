Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России

Российская экономика находится в застое, аналогичном тому, который был только после Второй мировой войны. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках форума Финансового университета.

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста (экономики — прим. ТАСС) 1%. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.

Он напомнил, что экономика РФ должна расти темпами роста не ниже среднемировых. В этом году экономика РФ вырастет на 1,6%, считает Кудрин, что ниже официального прогноза. При этом за текущий год цена на нефть выросла в вдвое. «То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — заключил Кудрин.

Источник: ТАСС