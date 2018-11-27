Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России

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Кудрин заблуждается у нас экономический рост, рост зарплат и продолжительность жизни, чтоб вы знали
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Ну побольше пусть воруют, может вообще рост прекратится.
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Что-то Кудрина прорвало, то у него в Роскосмосе воруют миллиардами, то застой в экономике, что он себе позволяет Всем известно, что наша страна, под мудрым руководством Великого и Незаменимого Владимира Владимировича Путина, стремительно движется вперёд, от одного прорыва к другому, а всякие кудрины и прочие агенты Госдепа, только и знают, что клеветать и завидовать нашим успехам
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