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Максим Совбанов: Нам «сверху» телеграммы о снегопадах в Бердске не присылают

Жители Нового поселка возмущены снежными завалами вокруг остановки у магазина «Мария-Ра». Директор УЖКХ заверил, что коммерсанты сами должны вывозить свой снег.

27.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем Виталием Русаков 7 коммент.
 
Максим Совбанов: Нам сверху телеграммы о снегопадах в Бердске не присылают

Жители поселка Нового добираются до остановки с трудом

Фотографии снежных гор прислал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» житель Нового поселка Виталий Русаков. На фото видно, как на остановка поселка у магазина «Мария-Ра» собраны кучи снега. По словам Виталия, снежные валы только увеличиваются в размерах. Его мнение поддержала общественница поселка Раиса Губина:

-Сегодня снег впервые почистили в Новом поселке, но он, собранный в кучи, лежит по всему поселку. На площадке у магазина «Мария-Ра» снег, наконец-то, тоже убрали. По словам управляющего поселком Олега Кращука, эта территория не относится к муниципальным землям, а администрация магазина заверяет, что они не должны снег убирать. Не знаю, кто почистил территорию прилегающую к магазину, но горы снега теперь у остановки! Кто и когда его будет вывозить — для нас загадка.

Директор управления ЖКХ Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» когда и кем убирается весь собранный снежный покров с улиц и дорог Бердска и Нового поселка:

-Если хулиганят коммерсанты и со своей территории сдвигают снег на проезжую часть, то это нужно наказывать. Почему Центр муниципальных услуг должен вывозить снег за всех? Предприниматели обязаны вывозить за собой снег. Во время снегопадов вся техника задействована на очистку городских и межквартальных дорог Бердска и Нового поселка. Его нужно хотя бы с дороги сдвинуть, а затем вывозить на снегоотвал. Нам никто телеграмму сверху не присылает о том, что будет снегопад или нет — работаем по мере возможностей. Как только она появляется — мы вывозим снег, когда ее нет — чистим дороги, чтобы была возможность проехать автомобилям. Таких снежных гор образуется по городу много, а в распоряжении ЦМУ всего 4-5 самосвалов. Требуется много времени, чтобы вывезти выпавшие осадки за двое суток из города.


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(7) Комментариев

  1. Новый мэр

    На яндексе на 10 погоду с осадками публикуют господин Совбанов

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    • Горобец И.П.

      Для «Новый мэр»: «На яндексе на 10 погоду с осадками публикуют господин Совбанов»- Вот, только от каких-либо прогнозов погоды, техники для уборки снега в городе, больше не станет!

      Thumb up 2 Thumb down 1

      • Новый мэр

        Согласен,тогда Совбанов должен подымать проблему нехватки техники,но не искать причину в снеге

        Thumb up 0 Thumb down 1

        • Аноним

          Если не врут, то вроде передали, что в Бердске за сутки выпала месячная норма осадков.
          Следовательно, уборочной техники должно быть по факту в 30 раз больше.
          И куда потом ее девать, если даже ее дадут?
          А штат тоже в 30 раз увеличим на один день?

          Thumb up 0 Thumb down 0

          • Новый мэр

            Вы мне зачем этот вопрос задаете? Есть Совбанов он получает зарплату, пусть думает и организовывает работу так что бы я не думал как мне пройти или проехать. Если человек не готов к такой работе пусть освободит место, найдется более способный.У нас не заменимых нет 8)

            Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Аноним

    …. хулиганят коммерсанты и со своей территории сдвигают снег на проезжую часть,….. Его нужно хотя бы с дороги сдвинуть…
    Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/27/390300-maksim-sovbanov-nam-sverxu-telegrammy-o-snegopadax-v-berdske-ne-prisylayut

    Ничего не понял.
    Город двигает снег к коммерсантам, коммерсанты обратно двигают снег в город…
    Но виновать почему то коммерсанты, потому что в Сибири снег почему то зимой постоянно выпадает и поэтому не хватает снегоуборочной техники у города, а страдают как всегда жители.
    Совбанов работает как может, но два раза в месяц зарплату получает как хочет.
    Ничего не понимаю… :(

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  3. Аноним

    Если он сверху получит телеграмму, то на следующий день в лучшем случае уйдет в монастырь.

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