Подожгли подростка его друзья на катке в Красноярске

В Красноярске проверяют видео из социальных сетей, на котором ради забавы поджигают подростка. Об этом сообщили управлении МВД по Красноярскому краю.

Ранее в группе «Я живу [в] Красноярске» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с катка, где подросток охвачен огнем, а его друзья пытаются потушить пламя. В описании к ролику сообщается, что происшествие произошло на стадионе «Рассвет». Местные СМИ пишут, что дети так забавлялись.

В ведомстве сообщили, что информации о пострадавших не поступало, заявления в полицию никто не писал.

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