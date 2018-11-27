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Подожгли подростка его друзья на катке в Красноярске

Заявление в полицию о происшествии не поступало, но в краевом МВД начали проверку по информации, распространенной в соцсетях.(ВИДЕО 18+)

27.11.2018 Фото: скриншот видео Один комментарий
 
Подожгли подростка его друзья на катке в Красноярске
В Красноярске проверяют видео из социальных сетей, на котором ради забавы поджигают подростка. Об этом сообщили управлении МВД по Красноярскому краю.

Ранее в группе «Я живу [в] Красноярске» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с катка, где подросток охвачен огнем, а его друзья пытаются потушить пламя. В описании к ролику сообщается, что происшествие произошло на стадионе «Рассвет». Местные СМИ пишут, что дети так забавлялись.

В ведомстве сообщили, что информации о пострадавших не поступало, заявления в полицию никто не писал.

Видео 18+


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Вот для чего стадионы в стране ( это не Сочи)

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