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Дактилоскопическим порошком криминалисты испортили одежду жителей пятиэтажки в Бердске

После преступления в подъезде снимали отпечатки пальцев на стенах и перилах. Извещать жителей и управляющую компанию о следственных действиях полиция не обязана.

27.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Ивановой 3 коммент.
 
Дактилоскопическим порошком криминалисты испортили одежду жителей пятиэтажки в Бердске

Бердчанка не смогла до чистоты отмыть руки и перчатки от въевшегося в них порошка

Работала полиция вечером 26 ноября во втором подъезде дома №28 в Микрорайоне Бердска. По информации «Курьер. Среда. Бердск», здесь грабитель отобрал у бабушки сумку, в которой находилось 80 тыс. рублей.

В тот вечер жительница дома Галина Иванова работала за компьютером.

— Было где-то около 21.00. Слышу, что-то загремело. Я сначала подумала, что это шум сверху, но позже поняла, что если бы что-то упало, то звук был бы непродолжительным. А тут грохотало довольно долго. Через некоторое время в дверь позвонили. Я открываю и вижу полицейского. Он показал удостоверение и спросил, не видела ли я что-то. Сказала, что только слышала. Но не выходила в подъезд и не смотрела в глазок. Полицейский пошел звонить в следующую квартиру. Я у него спрашиваю: что случилось? Отвечает, что ничего. Задаю вопрос: хоть живы, здоровы все? Говорит, что живы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 27 ноября Галина Иванова.

Утром Галина Сергеевна отправилась на работу. Вышла в подъезд. Дошла до второго этажа и увидела на стене разводы. Еще подумала: может была кровь, да ее смывали. Будто кисточкой по стене водили. У бердчанки плохое зрение и утром она не надела очки.

— Пришла на работу, сняла перчатки, но сразу ни на них, ни на руки внимания не обратила. А потом смотрю вниз, а у меня руки черные. Посмотрела, красные перчатки тоже черные. И бежевая подкладка в них почернела. Будто в угле возилась. Стала отмывать перчатки и руки. Но до конца все не смыла. До почерневших ручек сумочки так и не добралась, — отметила бердчанка.

По словам Галины Ивановой, она поняла, что полицейские снимали в подъезде отпечатки пальцев, и порошок остался на перилах и стенах.

— Я звоню в полицию дежурному. Представилась. Говорю, что в подъезде у нас что-то произошло вчера. Сегодня на работу прихожу, я слепая, а он: «Мне вам очки что ли купить?» Прошу дослушать. И продолжаю: видимо, снимали отпечатки и все намазали. Дежурный в ответ: «Что вы мне предлагаете: приехать и помыть у вас в подъезде?» Я отвечаю, что да. Если не «да», то должны были решить этот вопрос по другому. Но оставлять все так нельзя. Люди ходят в дорогих вещах. Я в шубе светлой за 130 тыс. рублей. Если на шубе найду пятна, то вам точно не поздоровится. Он как закричал: «Вы мне линию занимаете». И трубку бросил, — возмущалась Иванова.

Галина Иванова считает, что если полиция не должна за собой убирать, она должна была известить об этом управляющую компанию.

Замначальника по оперативной работе отдела МВД по Бердску Александр Огнев объяснил, что убирать подъезд должна управляющая компания. Полиция не обязана извещать УК об этом.

— Те, кто следит за домом, тот и должен убирать, в моей практике еще ни разу не было, что бы полиция за собой полы мыла, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Огнев.

В этом случае подъезд должна убирать управляющая компания, пояснила начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина. И согласилась с тем, что полицейские не обязаны извещать УК о том, что глде-то производили следственные действия.

— Любой собственник может обратиться в УК и рассказать о произошедшей ситуации и о том, что в подъезде необходимо навести порядок, — отметила Татьяна Золотухина.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    С трудом сообразила, что это перчатка :-D

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  2. Аноним

    Да это же ужас
    какой-то!!! Ой, что творится!!!

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  3. Аноним

    Просто факты:
    — полиция оказывается работает
    — некоторые бабушки спокойно носят 80 тысяч налички в сумке
    — некоторые жители обычного дома ходят на работу в шубе за 130 тысяч
    — УК — редиски и не следят за чистотой в подъезде, из-за чего жильцы несут материальные потери, поскольку полагают, что все должно быть стерильно всегда

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