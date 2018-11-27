Перевод в 1000 рублей требуют обосновать банки у клиента

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, рассказали «Известиям» пострадавшие. По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов. Впрочем, в Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.
Три дня на отчет
Клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей. Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами.
Москвичке Анастасии позвонили из Бинбанка и сообщили, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл операций с «пластика» на сумму 1 тыс. рублей.
— Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты, — рассказала «Известиям» Анастасия. — На сбор документов мне отвели три дня.
В итоге кредитная карта пострадавшей не была заблокирована, поскольку в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию.
С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на «пластик» Альфа-банка. Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод всё-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка.
А москвича Виталия Тинькофф-банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его «пластик» была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. «Пластик» молодого человека был заблокирован, пока он не предоставил изображения карт.
В пресс-службах Бинбанка, Сбербанка и Тинькофф-банка не ответили на вопросы «Известий» о блокировке карт клиентов при денежных переводах в размере 1 тыс. рублей.
Жалобная приемная
В пресс-службе ЦБ уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Таким признаком может быть в том числе несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента, пояснили в пресс-службе Банка России. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Вперед, в прошлое!!!
Все-в кэш……..
Банки десять лет приучали народ к пластику чтобы задавать тупые вопросы как я распоряжусь своей кровной тыщей?
Ну уж нет.
Кэш так кэш, точка.
4 1
Чем дальше, тем крепче будет идиотизм. Всеобщая подозрительность, поощрение доносительства и стремление к сокрытию доходов богачей, попавших под санкции из-за токсичных связей.
0 1