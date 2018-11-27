Трамп: мне не нравится происходящее между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной, он работает по этому вопросу с лидерами стран Европы. Об этом американский лидер заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома.

«Нам не нравится происходящее, будем надеется, что ситуация будет урегулирована», — сказал он, говоря об инциденте в Керченском проливе. «В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим», — заявил глава Белого дома.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

Источник: ТАСС