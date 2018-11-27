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«Единая Россия» примет экзамены у водителей автобусов в Новосибирске

Успешно прошедшие тест получат грамоту федерального партийного проекта «Безопасные дороги».

27.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Единая Россия примет экзамены у водителей автобусов в Новосибирске

Пассажирские автобусы нередко попадают в ДТП

Тестирования водителей общественного транспорта на знание правил дорожного движения в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» проведет сегодня, 27 ноября новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия».

Тестирование будет проводиться в виде организованной сдачи с использованием компьютеров. В первой сессии тестов примут участие 50 водителей. По итогам успешного прохождения заданий, экзаменуемым будет выдана грамота федерального партийного проекта «Безопасные дороги».

Тестирование будет вести председатель общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по Новосибирской области, депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Титков, и член общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по Новосибирской области, президент СРО «Транспортный Союз Сибири» Валерий Новоселов.

С приветственным словом выступит секретарь НРО партии «Единая Россия», замредседателя регионального Заксобрания Валерий Ильенко

Мероприятие состоится в Новосибирском колледж автосервиса и дорожного хозяйства, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Новосибирского регионального отделения ЕР.


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(6) Комментариев

  1. АнтиЯ

    Так понимаю, что сегодня 50 автобусов не выйдут на линию)))). А кто провалит тесты- уволят? И еще интересно, скока денег налогоплатильщиков «отмыли» на этом «нужном» мероприятии?))))

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  2. Гость

    Ну все это не законн очередной пиар новоселова и ильенко никтом им уже не верит все ушли от них вот они придумывают от них толку никого

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  3. Аноним

    Е.ной России уже заняться нечем??? Вообще то для этого есть соответствующие органы, которые за это деньги получают из бюджета!

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  4. Гость

    Т.е. если водитель хочет грамоту, добро пожаловать. Если нет, то по закону может не ходит, это не ГИБДД. Но вряд ли водителям можно не приходить, должны и всё, очередные показательные выступления. А по факту, как нарушали, так и будут нарушать.

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  5. Аноним

    Угораю не могу :-D

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  6. Гость

    Ну если еще предприятие заплатит за водителя 3-5 тыс тогда и тестирование пройдет еще грамоту получит

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