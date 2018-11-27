«Единая Россия» примет экзамены у водителей автобусов в Новосибирске

Тестирования водителей общественного транспорта на знание правил дорожного движения в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» проведет сегодня, 27 ноября новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия».

Тестирование будет проводиться в виде организованной сдачи с использованием компьютеров. В первой сессии тестов примут участие 50 водителей. По итогам успешного прохождения заданий, экзаменуемым будет выдана грамота федерального партийного проекта «Безопасные дороги».

Тестирование будет вести председатель общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по Новосибирской области, депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Титков, и член общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по Новосибирской области, президент СРО «Транспортный Союз Сибири» Валерий Новоселов.

С приветственным словом выступит секретарь НРО партии «Единая Россия», замредседателя регионального Заксобрания Валерий Ильенко

Мероприятие состоится в Новосибирском колледж автосервиса и дорожного хозяйства, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Новосибирского регионального отделения ЕР.