Ликуют жители: почистили снег в микрорайоне Южном Бердска

Впервые снегоуборочная техника прошлась по дорогам частного сектора микрорайона Южного в Бердске 26 ноября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала жительница микрорайона Ольга. Сутками ранее она сетовала на то, что дети и взрослые буквально утопали в снежных сугробах.
-Снега намело очень много. У нашего соседа есть трактор, мы скидывались и оплачивали ему чистку нашей улицы. Жителям других улиц пришлось сложнее начинать зиму — они чистили снег вручную, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что за двое суток минувших выходных, 24 и 25 ноября, в Бердске выпала месячная норма снега. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что в микрорайоне Южном занесло дороги:
-Я понимаю, что во всем городе ситуация катастрофическая, но в Южном микрорайоне дорог просто нет — их занесло.
Чиновники признавали, что «в таких сложных погодных условиях не удается одновременно привести все дороги в нормативное состояние» — очистить их от снега. Директор управления ЖКХ Максим Совбанов заверил «Курьер. Среда. Бердск», что снегоуборочная техника в микрорайоне южном работала не в первый раз.
— Сначала мы чистим основные улицы и магистрали, где ходят маршруты общественного транспорта. В первую очередь мы смотрим — есть ли необходимость в уборке от снега той или иной дороги. У нас редко такое бывает, что дорогу чистить нет необходимости. В микрорайоне Южном есть разные категории дорог — асфальтового, земляного и щебеночного покрытия. У всех разная периодичность очистки. Но в частном секторе снег убирался не раз.
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Убирали не раз — возможно.
Но какие конкретно не раз?
Рогачева — да.
А вот например Российскую от Аленки до Павлова — нет.
P.S. На Рогачева вообще прикол:
— с субботы на воскресенье замело конкретно и утром было не проехать
— днем в воскресенье прошел трактор и сделал 2!!! полосы с разделителем из снега
— ну а в понедельник уже счистили нормально все
Что, получается сегодня еще раз проехали — тогда уже третий день подряд чистят
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