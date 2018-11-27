Ликуют жители: почистили снег в микрорайоне Южном Бердска

Впервые снегоуборочная техника прошлась по дорогам частного сектора микрорайона Южного в Бердске 26 ноября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала жительница микрорайона Ольга. Сутками ранее она сетовала на то, что дети и взрослые буквально утопали в снежных сугробах.

-Снега намело очень много. У нашего соседа есть трактор, мы скидывались и оплачивали ему чистку нашей улицы. Жителям других улиц пришлось сложнее начинать зиму — они чистили снег вручную, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что за двое суток минувших выходных, 24 и 25 ноября, в Бердске выпала месячная норма снега. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что в микрорайоне Южном занесло дороги:

-Я понимаю, что во всем городе ситуация катастрофическая, но в Южном микрорайоне дорог просто нет — их занесло.

Чиновники признавали, что «в таких сложных погодных условиях не удается одновременно привести все дороги в нормативное состояние» — очистить их от снега. Директор управления ЖКХ Максим Совбанов заверил «Курьер. Среда. Бердск», что снегоуборочная техника в микрорайоне южном работала не в первый раз.

— Сначала мы чистим основные улицы и магистрали, где ходят маршруты общественного транспорта. В первую очередь мы смотрим — есть ли необходимость в уборке от снега той или иной дороги. У нас редко такое бывает, что дорогу чистить нет необходимости. В микрорайоне Южном есть разные категории дорог — асфальтового, земляного и щебеночного покрытия. У всех разная периодичность очистки. Но в частном секторе снег убирался не раз.