По приказу Путина Москву продвинут через инновационный кластер

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер.

«В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кластер будет обеспечивать координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и других. Эти сферы будут определены правительством Москвы и организациями, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Президент также распорядился создать специализированную организацию, которая обеспечит функционирование инновационного кластера.

Путин рекомендовал правительству Москвы включить в состав высшего коллегиального органа управления фонда представителей президента и правительства, мэра Москвы, президента Российской академии наук, ректора МГУ имени Ломоносова, гендиректоров «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», председателя правления «РОСНАНО», президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и президента Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Президент распорядился в течение трех месяцев определить порядок и условия участия в кластере, критерии и порядок отбора его участников, а также перечень мер их поддержки.

Источник: Интерфакс