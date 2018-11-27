По приказу Путина Москву продвинут через инновационный кластер

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер.
«В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, кластер будет обеспечивать координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и других. Эти сферы будут определены правительством Москвы и организациями, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Президент также распорядился создать специализированную организацию, которая обеспечит функционирование инновационного кластера.
Путин рекомендовал правительству Москвы включить в состав высшего коллегиального органа управления фонда представителей президента и правительства, мэра Москвы, президента Российской академии наук, ректора МГУ имени Ломоносова, гендиректоров «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», председателя правления «РОСНАНО», президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и президента Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
Президент распорядился в течение трех месяцев определить порядок и условия участия в кластере, критерии и порядок отбора его участников, а также перечень мер их поддержки.
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считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера
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