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Возместила ущерб скрывшаяся с места ДТП автоледи в Бердске

Водитель Volkswagen Polo сама вышла на владельца поцарапанного автомобиля. Она думала, что при наезде не повредила автомобиль.

27.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: скриншот с видео 7 коммент.
 
Возместила ущерб скрывшаяся с места ДТП автоледи в Бердске

ДТП произошло ближе к вечеру 19 ноября

Водитель Volkswagen Polo возместила издержки за ремонт поцарапанной ею иномарки в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 19 ноября рядом с домом №30 в Ясной поляне неизвестная на Volkswagen Polo наехала на припаркованный автомобиль и скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Владелец пострадавшей машины Виталий обнаружил дефекты только утром следующего дня. Были поцарапаны две двери. Установить автомобиль, который наехал на его машину, Виталию помогла видеокамера, установленная в его квартире. Она была направлена во двор, поэтому записала момент наезда.

По оценке водителя, на ремонт ему требовалось 6-7 тыс. рублей. Бердчанин узнал о том, что если он напишет заявление на розыск, то автоледи лишится водительских прав на 1,5 лет и к тому же ей придется заплатить штраф. Виталий решил все урегулировать мирным путем, поэтому обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь разыскать водителя Volkswagen Polo.

После появления данной новости на «Курьер. Среда. Бердск» автоледи сама вышла на Виталия и возместила издержки за ремонт его автомобиля. Водитель объяснила, что у нее малый опыт вождения. Она думала, что при наезде не причинила вреда автомобилю, поэтому уехала с места столкновения, рассказал Виталий.

— Претензий к виновнице ДТП не имею, — подчеркнул Виталий.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    оказывается она еще и глухая…, ее необходимо направит на мед.комиссию. Если у нее проблемы со слухом, то она обязана на автомашине разместить соответствующий знак. Почему это сообщение в СМИ не проверяет ГИБДД странно.

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  2. Аноним

    Так и на человека наедит и смоется нужно по всей строгости наказывать таких.

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  3. Аноним

    Девушка-водитель Volkswagen Polo — молодец!
    Под грязью не увидеть царапину — это нормально.
    Но признать вину, объявится и все возместить — это правильно.
    Не слушайте тут всяких желчных….

    Виталий тоже молодец: написал окончание истории и поставил точку.

    Все молодцы, всем спасибо (Курьеру тоже).

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