Возместила ущерб скрывшаяся с места ДТП автоледи в Бердске

Водитель Volkswagen Polo возместила издержки за ремонт поцарапанной ею иномарки в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 19 ноября рядом с домом №30 в Ясной поляне неизвестная на Volkswagen Polo наехала на припаркованный автомобиль и скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Владелец пострадавшей машины Виталий обнаружил дефекты только утром следующего дня. Были поцарапаны две двери. Установить автомобиль, который наехал на его машину, Виталию помогла видеокамера, установленная в его квартире. Она была направлена во двор, поэтому записала момент наезда.

По оценке водителя, на ремонт ему требовалось 6-7 тыс. рублей. Бердчанин узнал о том, что если он напишет заявление на розыск, то автоледи лишится водительских прав на 1,5 лет и к тому же ей придется заплатить штраф. Виталий решил все урегулировать мирным путем, поэтому обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь разыскать водителя Volkswagen Polo.

После появления данной новости на «Курьер. Среда. Бердск» автоледи сама вышла на Виталия и возместила издержки за ремонт его автомобиля. Водитель объяснила, что у нее малый опыт вождения. Она думала, что при наезде не причинила вреда автомобилю, поэтому уехала с места столкновения, рассказал Виталий.

— Претензий к виновнице ДТП не имею, — подчеркнул Виталий.