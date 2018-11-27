Возместила ущерб скрывшаяся с места ДТП автоледи в Бердске
Водитель Volkswagen Polo сама вышла на владельца поцарапанного автомобиля. Она думала, что при наезде не повредила автомобиль.
27.11.2018Автор: Галина ПанчеваФото: скриншот с видео7 коммент.
ДТП произошло ближе к вечеру 19 ноября
Водитель Volkswagen Polo возместила издержки за ремонт поцарапанной ею иномарки в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 19 ноября рядом с домом №30 в Ясной поляне неизвестная на Volkswagen Polo наехала на припаркованный автомобиль и скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Владелец пострадавшей машины Виталий обнаружил дефекты только утром следующего дня. Были поцарапаны две двери. Установить автомобиль, который наехал на его машину, Виталию помогла видеокамера, установленная в его квартире. Она была направлена во двор, поэтому записала момент наезда.
По оценке водителя, на ремонт ему требовалось 6-7 тыс. рублей. Бердчанин узнал о том, что если он напишет заявление на розыск, то автоледи лишится водительских прав на 1,5 лет и к тому же ей придется заплатить штраф. Виталий решил все урегулировать мирным путем, поэтому обратился в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь разыскать водителя Volkswagen Polo.
После появления данной новости на «Курьер. Среда. Бердск» автоледи сама вышла на Виталия и возместила издержки за ремонт его автомобиля. Водитель объяснила, что у нее малый опыт вождения. Она думала, что при наезде не причинила вреда автомобилю, поэтому уехала с места столкновения, рассказал Виталий.
— Претензий к виновнице ДТП не имею, — подчеркнул Виталий.
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оказывается она еще и глухая…, ее необходимо направит на мед.комиссию. Если у нее проблемы со слухом, то она обязана на автомашине разместить соответствующий знак. Почему это сообщение в СМИ не проверяет ГИБДД странно.
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При чём здесь глухая. Она не сказала что не услышала, она сказала что думала что не повредила. Сам хозяин машины сразу не увидел царапины, подумал что следы на грязных дверях. И только после протирки увидел.
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Просто человек без совести. Если бы не видео никогда бы не признала вину. Позорно таким быть.
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Утром вышел, чтобы ехать на работу. Машина была грязная. Смотрю — шоркнули. Тряпкой протер — вроде бы ничего. А после того, как побывал на мойке, увидел, что все дверцы полосатые.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/22/389290-pocarapala-inomarku-i-skrylas-s-mesta-dtp-avtoledi-na-volkswagen-polo-v-berdske
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Так и на человека наедит и смоется нужно по всей строгости наказывать таких.
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Девушка-водитель Volkswagen Polo — молодец!
Под грязью не увидеть царапину — это нормально.
Но признать вину, объявится и все возместить — это правильно.
Не слушайте тут всяких желчных….
Виталий тоже молодец: написал окончание истории и поставил точку.
Все молодцы, всем спасибо (Курьеру тоже).
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А как Вы думаете, если бы она не попала на видео и в газету, пришла бы она к водителю и заплатила бы деньги.
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