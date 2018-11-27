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В ТОП-20 самых курящих городов РФ на 18-м месте оказался Новосибирск

В первую тройку рейтинга вошли Брянск, Москва и Краснодар.

27.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
В ТОП 20 самых курящих городов РФ на 18 м месте оказался Новосибирск

Соцопрос посвятили курению, опасному для вашего здоровья

Маркетинговое агентство Zoom Market обнародовало итоги федерального социологического опроса, определившего самые «курящие» города страны.

Опрос проводился методом личных интервью в 20 городах РФ. Возраст опрошенных граждан варьировался от 23 до 76 лет. Общая выборка составила 2600 интервью. Респондентам предложили ответить на три вопроса: «Вы курите?», «Члены Вашей семьи курят?» и «Раньше Вы курили?»

По результатам исследования был составлен рейтинг самых «курящих» городов России. Первая тройка выглядит так: Брянск, Москва и Краснодар. Далее расположились Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов. Новосибирск занимает 18-е место в списке самой курящей двадцатке. Замыкает рейтинг город Казань.

Отметим, что специализацией компании Zoom Market являются маркетинговые бизнес-исследования и социологические опросы.

 


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