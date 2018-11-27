В ТОП-20 самых курящих городов РФ на 18-м месте оказался Новосибирск

Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России
Задайте свой вопрос мэру Бердска!
Ликуют жители: почистили снег в микрорайоне Южном Бердска
Пострадавшему в ДТП пассажиру по ОСАГО заплатят все участники аварии
Не хотят эмигрировать россияне
Дактилоскопическим порошком криминалисты испортили одежду жителей пятиэтажки в Бердске
По приказу Путина Москву продвинут через инновационный кластер
Трамп: мне не нравится происходящее между Россией и Украиной
8,5 млн рублей потратят на начало реконструкции вокзала в Бердске