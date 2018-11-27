КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю К.Маркса 47 8-913-374-46-37
Продам 2-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам 89139897337 Анна
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Свердлова 4
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Свердлова 4
Продам 2-к Островского 103
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России

Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Ликуют жители: почистили снег в микрорайоне Южном Бердска

Пострадавшему в ДТП пассажиру по ОСАГО заплатят все участники аварии

Не хотят эмигрировать россияне

Дактилоскопическим порошком криминалисты испортили одежду жителей пятиэтажки в Бердске

По приказу Путина Москву продвинут через инновационный кластер

Трамп: мне не нравится происходящее между Россией и Украиной

8,5 млн рублей потратят на начало реконструкции вокзала в Бердске

Перевод в 1000 рублей требуют обосновать банки у клиента

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Электронный паспорт позволит дистанционно зарегистрировать ИП

На создание инфраструктуры для сбора биометрических данных граждан и выдачи паспортов нового образца по всей стране из федерального бюджета планируется потратить 809,3 млн рублей.

27.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Электронный паспорт позволит дистанционно зарегистрировать ИП
Электронный паспорт, который россияне начнут получать с 2021 года, позволит им удаленно регистрировать юридические лица и ИП. Для этого уже в 2020 году будет создана специальная онлайн-платформа.

Как это будет реализовано

С помощью электронного паспорта, который граждане России начнут получать с 2021 года, можно будет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо и индивидуального предпринимателя. ​Для этого в 2020 году будет создан специальный ресурс, на разработку и запуск в эксплуатацию которого планируется потратить 60 млн руб. частных инвестиций. Об этом говорится в текущей версии плана мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». На создание инфраструктуры для сбора биометрических данных граждан и выдачи паспортов нового образца по всей стране из федерального бюджета планируется потратить 809,3 млн руб.

Представитель пресс-службы АНО «Цифровая экономика» (в том числе отвечает за реализацию нацпрограммы) подтвердил, что такие положения есть в документе. Он уточнил, что план федерального проекта должен быть утвержден до конца этого года.

Ресурс по дистанционной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помимо самой регистрации также позволит удаленно открывать счета в банках и других кредитных организациях. По словам пресс-службы АНО «Цифровая экономика», в декабре 2020 года платформа будет запущена в тестовом режиме, чтобы наладить ее работу до запуска электронного паспорта в эксплуатацию в 2021 году.

В Минкомсвязи на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Как ранее сообщали «Ведомости», в 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта, в итоге они должны полностью заменить бумажные. Новый паспорт может представлять собой пластиковую карточку с электронным чипом, писало издание. Предполагается, что на этот чип будет записана не только информация, которая сейчас присутствует в паспорте, но и номер страхового свидетельства (СНИЛС), водительские права и прочие личные данные.

В Минкомсвязи поясняли, что электронный паспорт будет востребован при идентификации на выборах: избиратель должен будет не только ​предъявлять паспорт, но и проходить биометрическую идентификацию (лица и голоса), сообщал ТАСС.

Кто будет делать электронные паспорта

На заседания рабочих групп в аппарате правительства и Минкомсвязи решают, будет ли проводиться конкурс на изготовление различных компонентов электронного паспорта и разработку программного обеспечения для него или будет назначен единственный исполнитель, сообщил РБК источник, близкий к разработчикам проекта. «В рабочей группе определяются конкретные технические требования к электронному паспорту. Это будет пластиковая карта с чипом и магнитной полосой, соответствующая требованиям ICAO (International Civil Aviation Organisation — Международной организации гражданской авиации. — РБК), остальные детали пока обсуждаются. В частности, что именно будет записано на карту, чтобы в дальнейшем можно было организовать процесс обмена информацией между ведомствами», — сказал собеседник РБК.

В изготовлении документа могут принять участие несколько организаций, в том числе производители микросхем НИИМЭ и «Микрон», «Гознак» (владеет лицензией на изготовление пластиковой карты нужного образца), а также ФГУП «НИИ «Восход», которое претендует на создание ИТ-системы, говорили РБК два источника, близкие к разработке проекта. Представители «Гознака» и «Восхода» не ответили на запрос РБК о работе над электронным пас​портом. Представитель «Микрона» говорил, что компания готова запустить серийное производство чипов для электронного паспорта.

Как в проекте будет участвовать Сбербанк

В обоих проектах — запуска ресурса для дистанционной регистрации юрлиц и создания инфраструктуры для сбора биометрических данных — среди исполнителей значится Сбербанк.

В октябре он запустил собственную единую систему аутентификации, которая собирает изображения лиц и записи голосов — их образцы можно сдать сейчас более чем в 6 тыс. отделений банка. Система «обеспечит доступ к биометрическим сервисам во всех каналах, ускорит обслуживание и сделает его удобнее и безопаснее», писали «Ведомости». Она будет конкурировать с национальной Единой биометрической системой, которую в июле запустили Центральный банк и «Ростелеком» и к которой должны будут подключиться все банки. Благодаря этой системе граждане должны получить возможность к концу 2019 года сдавать биометрические данные во всех банках, чтобы получить возможность удаленно открывать счета в любом из них.

В феврале Сбербанк запустил возможность онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда». Заявителю необходимо предоставить персональные данные и подтвердить их корректность в сервисе «Сбербанк Онлайн», выбрать вид деятельности и систему налогообложения, указать планируемые операции по расчетному счету, оплатить госпошлину. После этого с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта заявитель подтверждал личность и получал электронную подпись для заверения документов.

Эксперимент проводится в Калужской, Тверской и Тульской областях, он должен завершиться 31 декабря. Как пояснил представитель Сбербанка, теперь банк хочет распространить проект на всю страну. От дальнейших комментариев он отказался.​​​

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Напутствовали перед соревнованиями следж-хоккеистов чиновники Бердска Кудрин: «попала в серьезную застойную яму» экономика России Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика