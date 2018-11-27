Электронный паспорт позволит дистанционно зарегистрировать ИП

Электронный паспорт, который россияне начнут получать с 2021 года, позволит им удаленно регистрировать юридические лица и ИП. Для этого уже в 2020 году будет создана специальная онлайн-платформа.
Как это будет реализовано
С помощью электронного паспорта, который граждане России начнут получать с 2021 года, можно будет дистанционно зарегистрировать юридическое лицо и индивидуального предпринимателя. Для этого в 2020 году будет создан специальный ресурс, на разработку и запуск в эксплуатацию которого планируется потратить 60 млн руб. частных инвестиций. Об этом говорится в текущей версии плана мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». На создание инфраструктуры для сбора биометрических данных граждан и выдачи паспортов нового образца по всей стране из федерального бюджета планируется потратить 809,3 млн руб.
Представитель пресс-службы АНО «Цифровая экономика» (в том числе отвечает за реализацию нацпрограммы) подтвердил, что такие положения есть в документе. Он уточнил, что план федерального проекта должен быть утвержден до конца этого года.
Ресурс по дистанционной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помимо самой регистрации также позволит удаленно открывать счета в банках и других кредитных организациях. По словам пресс-службы АНО «Цифровая экономика», в декабре 2020 года платформа будет запущена в тестовом режиме, чтобы наладить ее работу до запуска электронного паспорта в эксплуатацию в 2021 году.
В Минкомсвязи на запрос РБК на момент публикации не ответили.
Как ранее сообщали «Ведомости», в 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта, в итоге они должны полностью заменить бумажные. Новый паспорт может представлять собой пластиковую карточку с электронным чипом, писало издание. Предполагается, что на этот чип будет записана не только информация, которая сейчас присутствует в паспорте, но и номер страхового свидетельства (СНИЛС), водительские права и прочие личные данные.
В Минкомсвязи поясняли, что электронный паспорт будет востребован при идентификации на выборах: избиратель должен будет не только предъявлять паспорт, но и проходить биометрическую идентификацию (лица и голоса), сообщал ТАСС.
Кто будет делать электронные паспорта
На заседания рабочих групп в аппарате правительства и Минкомсвязи решают, будет ли проводиться конкурс на изготовление различных компонентов электронного паспорта и разработку программного обеспечения для него или будет назначен единственный исполнитель, сообщил РБК источник, близкий к разработчикам проекта. «В рабочей группе определяются конкретные технические требования к электронному паспорту. Это будет пластиковая карта с чипом и магнитной полосой, соответствующая требованиям ICAO (International Civil Aviation Organisation — Международной организации гражданской авиации. — РБК), остальные детали пока обсуждаются. В частности, что именно будет записано на карту, чтобы в дальнейшем можно было организовать процесс обмена информацией между ведомствами», — сказал собеседник РБК.
В изготовлении документа могут принять участие несколько организаций, в том числе производители микросхем НИИМЭ и «Микрон», «Гознак» (владеет лицензией на изготовление пластиковой карты нужного образца), а также ФГУП «НИИ «Восход», которое претендует на создание ИТ-системы, говорили РБК два источника, близкие к разработке проекта. Представители «Гознака» и «Восхода» не ответили на запрос РБК о работе над электронным паспортом. Представитель «Микрона» говорил, что компания готова запустить серийное производство чипов для электронного паспорта.
Как в проекте будет участвовать Сбербанк
В обоих проектах — запуска ресурса для дистанционной регистрации юрлиц и создания инфраструктуры для сбора биометрических данных — среди исполнителей значится Сбербанк.
В октябре он запустил собственную единую систему аутентификации, которая собирает изображения лиц и записи голосов — их образцы можно сдать сейчас более чем в 6 тыс. отделений банка. Система «обеспечит доступ к биометрическим сервисам во всех каналах, ускорит обслуживание и сделает его удобнее и безопаснее», писали «Ведомости». Она будет конкурировать с национальной Единой биометрической системой, которую в июле запустили Центральный банк и «Ростелеком» и к которой должны будут подключиться все банки. Благодаря этой системе граждане должны получить возможность к концу 2019 года сдавать биометрические данные во всех банках, чтобы получить возможность удаленно открывать счета в любом из них.
В феврале Сбербанк запустил возможность онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда». Заявителю необходимо предоставить персональные данные и подтвердить их корректность в сервисе «Сбербанк Онлайн», выбрать вид деятельности и систему налогообложения, указать планируемые операции по расчетному счету, оплатить госпошлину. После этого с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта заявитель подтверждал личность и получал электронную подпись для заверения документов.
Эксперимент проводится в Калужской, Тверской и Тульской областях, он должен завершиться 31 декабря. Как пояснил представитель Сбербанка, теперь банк хочет распространить проект на всю страну. От дальнейших комментариев он отказался.
Источник: РБК