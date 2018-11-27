Пострадавшему в ДТП пассажиру по ОСАГО заплатят все участники аварии

Пострадавшему в аварии пассажиру компенсацию заплатят страховщики всех участников ДТП, независимо от того, кто виноват. Такое определение дал Верховный суд. Это, безусловно, делает более выгодным положение пострадавшего пассажира, но при этом дорого обходится ни в чем не виновному водителю.

Итак, в декабре 2016 года некий водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения на 450-м километре дороги Дзержинск — Нижний Новгород и врезался во встречную ЛАДА «Нива». В результате аварии тяжкие травмы получила пассажирка «Нивы» Калинкина. Напомним, что по ОСАГО пассажиры или пострадавшие пешеходы могут рассчитывать на компенсацию вреда здоровью до 500 тысяч рублей. При этом сама компенсация вычисляется по специальным таблицам. Каждая травма имеет свою цену — в процентах от максимальной выплаты.

У обоих водителей гражданская ответственность была застрахована, причем в одной крупной компании. Поэтому женщина обратилась к страховщику за выплатой.

Страховщик выплатил ей в общей сложности 187 750 рублей. Но по одному договору ОСАГО. За водителя МАЗа — виновника аварии. По страховке водителя «Нивы» страховщик в выплате отказал, не признав случай страховым.

Тогда женщина обратилась в суд. Однако суды первой инстанции, а потом и апелляционной в удовлетворении иска отказали. Они сослались на то, что нет правовых оснований для взыскания средств по каждому договору ОСАГО.

Однако с такой позицией не согласился Верховный суд. Он напомнил, что, согласно статье 1079 Гражданского кодекса, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить ущерб, причиненный источником повышенной опасности. При этом владельцы таких источников, к которым относятся и автомобили, солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников третьим лицам. То есть, грубо говоря, при столкновении двух автомобилей ущерб, причиненный пассажирам, оплачивают оба водителя независимо от их степени вины.

«Поскольку страховым случаем по договору ОСАГО является наступление ответственности владельца транспортного средства, то при причинении вреда третьим лицам взаимодействием транспортных средств, когда в силу пункта 3 статьи 1079 ГК наступает ответственность для каждого из владельцев, имеет место не один страховой случай, а страховой случай для каждого договора ОСАГО», — указывает в своем определении Верховный суд.

Причем ВС уточнил, что по ущербу здоровью по каждому договору ОСАГО компенсация оплачивается полностью по закону. Калькуляцию нельзя поделить пополам, если столкнулись два застрахованных автомобиля. А компенсация материального ущерба третьим лицам выплачивается уже солидарно.

Не имеет также значения и то, что оба водителя застрахованы в одной и той же компании. Два страховых случая — две выплаты.

Также Верховный суд напомнил, что такая позиция изложена в обзоре судебной практики, утвержденной Президиумом ВС в 2012 году. Она же подтверждена постановлением Пленума ВС в 2017 году.

Понятно, что такое решение ВС только на пользу пострадавшим в ДТП пассажирам. А родственники погибших вообще смогут рассчитывать на 475 тысяч рублей с каждого водителя, участвовавшего в аварии, то есть получить компенсацию в двойном, а то и тройном размере.

Кстати, поясним, почему 475 тысяч, а не 500. В законе об ОСАГО компенсация на случай смерти в размере 500 тысяч рублей делится на две части. 475 тысяч — это сама компенсация, а 25 тысяч — это похоронные расходы. Так вот похоронные расходы — это материальный ущерб, который страховщики выплатят солидарно.

Однако все это выглядит довольно несправедливо для водителя, который не был виноват в аварии. Ведь в конечном итоге для него стоимость полиса ОСАГО вырастет. Все дело в коэффициенте бонус-малус, который присваивается за безаварийный стаж. Но это, как говорится, «безаварийный», на самом деле имеется в виду наличие или отсутствие страховых возмещений.

Итак, ездил человек десять лет, не попадая в аварии, дослужился до 13-го класса, то есть получил коэффициент 0,5. Это половина стоимости полиса. И тут в него, стоящего на светофоре, врезался какой-нибудь гонщик, да еще и с пассажиром на борту.

Вину гонщика все признают. Страховщик за этого гонщика оплачивает ремонт пострадавшей машины. Но вот идет этот добропорядочный водитель продлевать полис ОСАГО, а ему выставляют по коэффициенту бонус-малус 7-й класс, то есть коэффициент 0,8. И переплачивать за полис после аварии, в которой он был не виноват, придется еще пять лет. А вся его вина только в том, что он управлял средством повышенной опасности.

Примечательно, что в этой ситуации заложена еще одна несправедливость. Пассажир автомобиля может получить в результате ДТП компенсацию в два, а то и три раза большую. В зависимости от количества машин попавших в аварию, в которой он пострадал. Пешеходы же на такую щедрость рассчитывать не могут. Вряд ли пешеходу удастся попасть под колеса сразу двух авто. Либо он должен просто упасть на дорогу, чтобы по нему проехались два автомобиля, либо его должно зажать между двумя машинами, один из которых двигался назад, а другой вперед. Понятно, что это крайне редкие случаи.

Таким образом, пассажиры легковых автомобилей в случае ДТП оказываются в более выгодном положении, чем пешеходы, а уж, тем более, водители. Понятно, что такое положение дел тут же вызовет и рост мошенничества. Недаром страховщики утверждают, что мошенники уже переключились с заработка на механических повреждениях, в сферу возмещения вреда по жизни и здоровью. И этот законодательный казус необходимо как-то решать. Вероятно, вносить поправки в законы об ОСАГО, о страховании, а также, возможно, в Гражданский кодекс.

Источник: РГ