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Агрессивным запретят выдавать лицензию на оружие

В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста для приобретения оружия. Речь идет о газовом, спортивном, охотничьем, сигнальном, холодном клинковом, а также об огнестрельном гладкоствольном для самообороны.

27.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Агрессивным запретят выдавать лицензию на оружие

В закон включено гладкоствольное оружие

Госсовет Республики Татарстан внёс в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 лет до 21 года, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о следующих типах оружия: газовое, спортивное, охотничье, сигнальное, холодное клинковое, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, а также об огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии для самообороны.

Кроме того, предлагается запретить выдавать лицензию тем, кто несет административную ответственность за побои или другие агрессивные действия, причинившие физическую боль без серьезных последствий.

«Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и т. д. Увеличение возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, необходимо для осознания повышенной ответственности факта владения оружием, недопущения злоупотреблений при его хранении и применении», — отмечают разработчики.

Также Госсовет Татарстана внес законопроект, не позволяющий отделаться штрафом за ношение оружия в алкогольном или наркотическом опьянении. Документ предполагает оставить в качестве наказания только лишение права на ношение оружия на срок до двух лет.

Сейчас за такое нарушение могут наказать штрафом от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов или без нее, либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет.

Тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи. Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, пострадали более семидесяти.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и разрешение на его хранение.

Источник: РИА Новости


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