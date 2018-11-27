У кого отберут дачу по новому закону в Бердске?

На территории Бердска находится более 40 дачных обществ
Чуть больше чем через месяц наступят кардинальные изменения в деятельности садовых обществ в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях вступает в силу с 1 января 2019 года в Бердске.
По новому закону из форм объединений дачников останутся только две: садоводческое и огородническое товарищество. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических – выращивать овощи и фрукты.
С 1 января прописаться на даче можно по закону. А не так, как раньше — по решению суда. Но только в капитальном строении с коммуникациями. В садовом домике вас никто не пропишет. Жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес. В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя. И, увы, его могут заставить снести. Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, – это свидетельство о праве собственности на землю. Этот документ менять не нужно.
Дачников ждут серьезные изменения: с 1 января 2019 года не будет вступительных, паевых, дополнительных взносов, общих собраний в форме уполномоченных, наличных платежей в кассу СНТ, выдачи председателем доверенности на право голосования. За неуплату взносов всего за два месяца вас могут даже исключить из товарищества. К тому же платить взносы придется всем, в том числе и тем, кто не является членом дачного общества.
Многих бердчан, владеющих участками в СНТ, волнует вопрос: сможет ли новый закон лишить дачников-должников земельных участков?
По словам председателя СНТ «Восток-1» Риммы Ильюшенковой, новый закон в отличие от старого дает возможность подавать в суд на должника, если долги не оплачены в течение двух месяцев.
За долги по электроэнергии дачника можно отключить от электросети, за долги перед СНТ — воду, отметила Ильюшенкова.
Если владельцы земельных участков не используют их по назначению в течении трех лет, их можно признавать через суд бесхозными и выставлять на торги.
Получается, что забрать участок можно в том случае, если им никто не пользуется и он зарастает травой в течение трех лет, несмотря на то, что находится в собственности, подчеркнула Римма Ивановна.
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Давно пора изымать! Понабрали в 90е г участков по несколько штук ,а теперь зарастают а пробуешь у такого купить то заламывает такой ценник ,что можно лет 30 овощей покупать на эти деньги!
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Зарастающие травой участки в течение трех лет признают бесхозными и выставят на торги.- неужели действительно примут такой закон, а то содержать дачу с таким участком по соседству, это просто кошмар. Сами ничего не делают, на участке не появляются и поганят соседям жизнь. Приедешь на дачу с детьми и внуками , а по соседству срач и все заросло бурьяном, ощущение, что рядом свалка.
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да ладно бы просто заростало, а то ж траву не выкашивают, а бывает весной пал пускают- и вот пожар вам, здравствуйте.
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В статье забыли сказать что изымать сами СНТ не имеют право , этим занимаются администрация района или города короче муниципалитет и то через суд.
Если участок находится в частной собственности и приватизирован то его ни кто изъять не сможет на то она и частная собственность максимум штраф за длительное неиспользование земельного участка по целевому назначению.
а то сейчас председатели СНТ обрадуются типо дали им кнут власти начнут решать кому и что продавать. Нет не так.
Статья 47 ч. 2 закона №66 – ФЗ от 15.04.1998 г. как действовала так и действует в ней нет не каких изменений.
Исключения из членов СНТ тоже не стоит боятся, т к если вы собственник земельного участка за вами так же остаются все взносы и сборы целевые как и были если вы были бы в СНТ, даже право голосование на собраниях СНТ остаётся за вами не членом СНТ по всем вопросам кроме одного это выбор председателя СНТ раз там в какой то период.
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Собирать деньги вы первые,как что то сделать годами ждём,кто то электричество ворует,вы не ищите а раскидываете на тех,кто исправно платит,в суд на должников по взносам можно было подавать давно,но не один председатель СНТ не хочет этого делать,в ГСК тоже самое!Проще раскидать на всех,завышенный ценник на электроэнергию сделать , повышающие коэффициенты вводят итд!
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Среди членов СНТ присутствуют такие, которые не пользуются участками десятилетия, но взносы оплачивают. Участки таких товарищей летом превращаются в джунгли. На предложение продать участок, отказывают.
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В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/27/390090-u-kogo-otberut-dachu-po-novomu-zakonu-v-berdske
Может быть, все таки на участке, предназначенном для огордничества?
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Интересненький такой инструмент дали нечистоплотным председателям СНТ. Приходит Иван Иваныч к Иван Палычу и говорит, дюже мне нравится участок бабульки Марьи Петровны на берегу озера… А давай мы его изымем и тадам, ловкое движенье рук и все счастливы кроме Марьи Петровны)))))
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Да так и будет, россияне нынче подлые пошли и если надо, то Марью Петровну могут и прикопать.
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