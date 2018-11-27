У кого отберут дачу по новому закону в Бердске?

Чуть больше чем через месяц наступят кардинальные изменения в деятельности садовых обществ в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях вступает в силу с 1 января 2019 года в Бердске.

По новому закону из форм объединений дачников останутся только две: садоводческое и огородническое товарищество. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических – выращивать овощи и фрукты.

С 1 января прописаться на даче можно по закону. А не так, как раньше — по решению суда. Но только в капитальном строении с коммуникациями. В садовом домике вас никто не пропишет. Жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес. В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя. И, увы, его могут заставить снести. Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, – это свидетельство о праве собственности на землю. Этот документ менять не нужно.

Дачников ждут серьезные изменения: с 1 января 2019 года не будет вступительных, паевых, дополнительных взносов, общих собраний в форме уполномоченных, наличных платежей в кассу СНТ, выдачи председателем доверенности на право голосования. За неуплату взносов всего за два месяца вас могут даже исключить из товарищества. К тому же платить взносы придется всем, в том числе и тем, кто не является членом дачного общества.

Многих бердчан, владеющих участками в СНТ, волнует вопрос: сможет ли новый закон лишить дачников-должников земельных участков?

По словам председателя СНТ «Восток-1» Риммы Ильюшенковой, новый закон в отличие от старого дает возможность подавать в суд на должника, если долги не оплачены в течение двух месяцев.

За долги по электроэнергии дачника можно отключить от электросети, за долги перед СНТ — воду, отметила Ильюшенкова.

Если владельцы земельных участков не используют их по назначению в течении трех лет, их можно признавать через суд бесхозными и выставлять на торги.

Получается, что забрать участок можно в том случае, если им никто не пользуется и он зарастает травой в течение трех лет, несмотря на то, что находится в собственности, подчеркнула Римма Ивановна.