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Киев требует от России вернуть задержанные украинские корабли

Порошенко просит Москву «сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации». Эксперты утверждают, что РФ действует в рамках международного права.

26.11.2018 Фото: ТАСС 3 коммент.
 
Киев требует от России вернуть задержанные украинские корабли

Президент Украины Петр Порошенк

Киев потребовал от России вернуть украинских военнослужащих и корабли, задержанные за нарушение российской госграницы. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала, почему это требование не может быть выполнено.

Украинский лидер Петр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.

«Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море», – сообщается на сайте президента Украины.

Порошенко также отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Ранее украинский МИД распространил сообщение, в котором потребовал от РФ обеспечить возвращение на родину моряков кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение российской госграницы, а также «вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки».

Кроме того, украинский МИД обращается к союзникам и партнерам с призывом принять меры для сдерживания РФ «через применение новых и усиление существующих санкций», а также предоставление Украине военной помощи.

«В ответ на провокацию со стороны украинских кораблей российские пограничники действовали в рамках международного морского права, в рамках Уголовного кодекса РФ. Возврат этих судов и экипажа на территорию Украины невозможен в настоящее время, поскольку будет расследование в связи с возбуждением уголовного дела о незаконном пересечении российской границы. Как уже сообщалось, всем раненым оказана необходимая помощь. Следственные действия будут проходить в соответствии с российским законодательством. Поэтому требования украинских властей не обоснованы, незаконны и не подлежат удовлетворению. Считаю, что Россия действует правомочно, законно. А действия украинских властей подлежат оценке на Совете Безопасности ООН, которое пройдет сегодня вечером», – сказала Мария Ярмуш.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Корабли — на аукцион, украинских солдат — в Сирию.
    Хоть какая-то польза.

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  2. Аноним

    :-D :-D Какой аукцион, там хлам один! :-D

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